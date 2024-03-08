盧秀燕質疑基隆也曾賣地 林右昌：都是極小畸零地

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（中央社記者郝雪卿、郭建伸台中8日電）台中市政府標售抵費地受關切，台中市長盧秀燕今天說，內政部長林右昌在基隆市長任內也標售過土地。林右昌回應，任內出售都是面積極小畸零地，請盧秀燕了解中央善意提醒。

台中市政府昨天標售第13、14期底價逾200億的抵費地上百筆，引發內政部關心，林右昌曾建議中市府暫緩標售並讓售做為興建社宅用地。

盧秀燕今天在市議會列席備詢時對此表示，台中市如果可以像其他直轄市有多出1000億的前瞻預算，何必去賣200億的土地，而且賣地是為籌措預算，包括免費營養午餐、補助老人健保費、公務人員薪水及開路等很多預算。

盧秀燕認為，重劃區的開發也有成本要還，如果不還就會債台高築，最後債留子孫，賣地都經正常程序，過去的每個政府、每個時期都這樣做，包括林右昌在基隆市長任內也標售過土地，為何只有她會被針對。

盧秀燕說，依據社宅計畫戶數1萬4000戶均分，中央目標在台中須蓋7000戶，把台糖公營學苑改裝社會住宅的200多戶算進來，中央也沒有達標，中央的財力、土地資源都比台中市多，盼中央繼續加油。

林右昌則回應，對於盧秀燕的說法感到驚訝，不敢相信盧秀燕居然會說這樣的話。他表示，在基隆市長任內市府出售的都是面積極小的畸零地，且金額非常小，與台中市府這次標售金額高達新台幣200億元的抵費地完全不同。

林右昌強調，台中這次是因市場質疑土地面積很大且價金高於市場行情2成，因此中央基於提醒的角度，希望台中市府能暫緩再審慎評估。

林右昌認為，可能是幕僚給盧秀燕錯誤資訊所致，請盧秀燕能了解中央用心良苦的善意提醒，對於台中市的地價與房價波動特別注意。（編輯：謝雅竹）1130308