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民進黨批台中市府帶頭炒房 罔顧市民居住正義

2024/3/7 21:31（3/7 21:52 更新）
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（中央社記者溫貴香台北7日電）台中市政府交通局昨天在臉書宣傳台中捷運宅標售訊息，民進黨今天表示，交通局除了原業務，還要斜槓兼賣掉蓋好的捷運宅，完全打響「燕子不動產」的名號，罔顧市民居住正義。

台中市政府回應，聯開宅標售是實現軌道建設自償率的必要項目，所得價款將注入軌道基金專款專用。

民進黨發言人吳崢晚間表示，根據內政部統計，台中市政府過去5年已拋售市地5.3萬坪大賺新台幣504億元，現在連已經蓋好的捷運共構宅都要全部賣掉，不願意留做社會住宅，罔顧市民居住正義。

吳崢透露，台中市府明目張膽標售捷運宅，交通局聲稱標售聯開宅，是為了籌措捷運重置基金經費，但捷運資金缺口變大，不就是盧市府時代大幅變更捷運藍線路線跟站址，經費暴增633億元的關係，如今讓公務機關被迫兼差成為房仲、房產銷售員，台中市府是想賺錢想瘋了。

吳崢指出，近年來盧秀燕市長可說是台中的「土地殺手」，包含將北屯區太原段社宅用地賣給建商，導致台中市損失3500戶社會住宅，以及將水湳創新產業園區青創基地、第13期大慶市地、第14期美和庄市地等用地出售，表面上看似為市庫賺進大把鈔票，但被建商收購後的土地、樓地板，未來只會不斷疊加出更高的房價。如果連市府都和建商聯手炒房，年輕人需要的居住正義究竟何在。

吳崢強調，根據內政部統計，台中市政府過去5年已拋售市地5.3萬坪，總金額高達504億元。台中市政府接連將手上的社宅用地、抵費地出售變現，內政部特地發文請市政府暫緩標售土地，考量將土地做為興建社會住宅儲備用地，可惜這樣的聲音盧市府大概是完全聽不進去，現在連已經蓋好的捷運共構宅都要全部賣掉，不願意留做社會住宅。

吳崢提到，台中市去年是全國各縣市交通死傷人數第一，交通局本業尚待精進，如今又斜槓兼差賣屋。盧市長率領著市府上下同仁不斷出售市產，放任房價地價上漲，年輕人對居住正義的需求，台中市政府什麼時候才要回應。（編輯：張若瑤）1130307

#台中市
#吳崢
#捷運
#台中市政府交通局
#盧秀燕
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宣傳捷運宅標售遭批賣房 中市府：挹注軌道基金台中標售重劃區抵費地 學者：不應淪為賺錢機器

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