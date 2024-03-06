民進黨通過年度預算 賴清德：朝青年議題主流化編列

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（中央社記者溫貴香台北6日電）民進黨中執會今天通過年度預算，黨主席賴清德裁示各部門以「青年議題主流化」編列預算，未來將加強執行青年工作，包括推動青年國際交流、辦青年培力課程，規劃直播或社群平台活動。

民進黨下午召開中執會，通過2024年中央黨部預算案，並修正中央黨部黨務工作人員服務辦法，黨工今年調薪4%，以及聘任第一屆中央黨部職場不法侵害申訴處理委員會委員。

有關中央黨部預算案，與會人士轉述，賴清德裁示要以「青年議題主流化」為原則編列預算，後續各部門會加強執行青年工作，包含國際部推動青年國際交流、組織部及台灣民主學院要辦青年培力課程。黨部也規劃賴清德在直播或社群平台上有更多活動。

與會者說，有中執委提議新媒體中心在網路社群編列更多預算，且提到民眾黨很積極，像是推小草咖啡廳、在各地佈局里長、議員人選等，民進黨的腳步不能慢，尤其民眾黨網路社群能力很強，民進黨在短片、直播、網路社群上要加強腳步、論述。

與會者表示，沒有中執委再提使用抖音，抖音除了有資安、國安問題，台灣的代理商是戰國策，使用對手政黨人士所屬的公司代理的品牌很奇怪。民進黨發言人吳崢會後受訪也說，民進黨目前還是不會主動進入抖音。

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吳崢表示，當職場不法侵害事件發生，民進黨權責單位主管與兩位副秘書長都有督導義務，為了提升黨部勞動條件與完善申訴體制，中執會通過第一屆中央黨部職場不法侵害申訴處理委員會委員名單。

此外，中執會也通過不分區立委認養艱困選區名單，桃園市由立委張雅琳、范雲、林月琴、郭昱晴負責，新竹縣陳培瑜、苗栗縣沈發惠、基隆市王正旭、金門及連江縣洪申翰、花蓮縣沈伯洋、南投縣羅美玲。（編輯：謝佳珍）1130306