潘孟安：賴清德尊重陳建仁內閣 人事傳聞子虛烏有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北6日電）民進黨中執委潘孟安今天表示，總統當選人賴清德目前沒有徵詢或約詢行政院長或部會首長人選，也沒有在中常會或中執會下封口令，現在立法院正進行行政院長總質詢與各部會業務報告，很多揣測都是沒必要。

曾任賴清德競選總幹事的潘孟安下午出席民進黨中執會前，被問到是否入閣時表示，子虛烏有；這幾天許多媒體的報導，所謂徵詢或組閣、各部會人選等等都是子虛烏有。

他表示，總統蔡英文與總統當選人賴清德都是同一政黨，不像8年前政黨輪替時，必須在520前定調、徵詢，目前因為是同一政黨且立法院開議，賴清德沒有任何徵詢或約詢，很多報導是子虛烏有。

潘孟安也說，賴清德沒有在中常會或中執會下封口令，外界道聽塗說；相信賴清德會做全盤思考與更好的安排，目前還是尊重蔡總統的領導與陳建仁內閣團隊，還是要給現任執政團隊加油、打氣。

有媒體分別報導新任行政院長可能是前行政院副院長沈榮津、總統府秘書長林佳龍，潘孟安表示，尊重媒體報導，但這些都是子虛烏有，一切以政局穩定為主，未來若有徵詢或新任人選都會對外公布，目前還是讓政府好好做事。

媒體報導，有立委點名陸委會主委邱太三、內政部長林右昌可能留任，潘孟安表示，尊重個別立委發言。被問到是否參選高雄市長，潘孟安表示，高雄人才多，目前沒有規畫。（編輯：謝佳珍）1130306