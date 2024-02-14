情人節秘訪超級賴粉 92歲嬤摸賴清德耳垂讚福氣

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（中央社記者葉素萍台北14日電）今天是西洋情人節，民進黨總統當選人賴清德秘訪超級賴粉、92歲的黃阿嬤；阿嬤摸了摸賴清德的耳垂，大讚「這個耳垂就是福氣啦」，賴清德靦腆送上大大擁抱，並向阿嬤承諾未來一定會努力讓台灣更好、讓屏東更進步。

賴清德春節行程滿檔，他特別選在西洋情人節這天，由前屏東縣長潘孟安、屏東縣長周春米陪同，帶著總統府一元小紅包、紅包袋與春聯，秘訪屏東的92歲黃阿嬤。

黃阿嬤看到賴清德，笑得合不攏嘴。家人透露，知道賴清德要來，阿嬤前一晚開心到睡不著，今天一早特別吹整頭髮、設計造型。

黃阿嬤家門口還貼上喜氣大紅紙，寫著「92歲的阿嬤金歡喜，賴總統清德先生蒞臨關心愛護，福氣啦，多謝」。

家人表示，阿嬤平常都在電視前守著賴清德的畫面，只要得知賴清德車隊來到屏東，就會特別拉著椅子在家門口等待，把握每次為賴清德加油的機會；賴清德非常感動、感謝，接連送上許多大擁抱，並表示今天特地前來，就是要讓阿嬤「看斟酌（仔細）一點」。

聽聞阿嬤一早特別設計髮型，賴清德說，看不出來阿嬤已經90幾歲，「看起來很年輕，至少放了20年在銀行裡」。

賴清德逐一發開運紅包給黃阿嬤一家人與左鄰右舍，並與黃阿嬤一家留下紀念合影。

賴清德前往下一個行程前，黃阿嬤還特地摸了摸賴清德的耳垂，大讚這是很有福氣的耳垂。賴清德露出靦腆微笑，並向阿嬤承諾，未來會繼續努力，讓台灣更好、屏東更進步。

據了解，黃阿嬤是超資深賴粉，每天都要看賴清德影片，選舉期間甚至日日坐家門口等賴清德車隊經過。街坊鄰居都知道，阿嬤平時最大樂趣就是打開YT頻道看賴清德影片，只要看到賴清德就會笑開懷，除了看電視，其他時間阿嬤會坐在家門口，拿著旗子跟文宣品等著賴清德車隊何時會經過。

家人透露，阿嬤最大心願，就是希望賴清德當選後可以抽空來找她玩，讓她看一看本人。賴清德選在情人節這天驚喜秘訪，一圓92歲阿嬤心願。（編輯：翟思嘉）1130214

民進黨總統當選人賴清德（前左3）14日專程拜訪住在屏東的超級賴粉、92歲的黃阿嬤，並與黃阿嬤一家留下紀念合影。（賴清德辦公室提供）中央社記者葉素萍傳真 113年2月14日