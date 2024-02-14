賴清德高雄參香發福袋 祈求國泰民安、國運昌隆

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）民進黨總統當選人賴清德今天至五甲龍成宮、覆鼎金道德院參香並發放福袋，賴清德說，祈求風調雨順、國泰民安，更祈求神明保佑國運昌隆、百業興隆，士農工商都繁榮發展。

賴清德在高雄參香首站先抵達五甲龍成宮，排隊領福袋人潮蔓延近1公里，參拜後廟方致贈彩竹畫家陳天才的畫作給賴清德。

賴清德致詞時說，今天初五非常高興到高雄參香，除了祈求媽祖保佑台灣國泰民安，也要感謝高雄人在此次選舉的大力支持，不只讓自己成功當選總統，更讓民進黨推出的8席立委全都高票當選。

賴清德致詞後立即發放新年福袋，因人潮眾多，為加快發放速度，過程採取不拍照、不握手等方式，隊伍中一位年長婦人接過賴清德手中的福袋後，用手指點了一下賴清德的手，此一舉動惹笑賴清德。

賴清德結束龍成宮行程後，隨即趕往覆鼎金道德院，他在道德院致詞時再度向在場民眾致謝，他說，如果沒有大家的支持自己無法順利高票當選，民進黨提名的8席立委更無法順利進入立法院，新的一年祝福大家身體健康、家庭美滿幸福、龍年行大運。

賴清德發放福袋時不少民眾大喊「總統好」、「總統我愛你」。高雄市長陳其邁致詞時也不忘推銷黃色小鴨活動，陳其邁說，今天是情人節，小鴨將出遊快閃，兩隻小鴨會親親，歡迎大家到愛河走走，感受高雄10年來的蛻變。（編輯：張銘坤）1130214

總統當選人賴清德（穿西裝者）14日至高雄鳳山五甲龍成宮參香並發放福袋，為加快發放速度，過程採取不拍照、不握手等方式。中央社記者林巧璉攝 113年2月14日