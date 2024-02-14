綠2026宜蘭雲林嘉市拚翻盤 南高接棒黨內競爭激烈

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（中央社記者葉素萍台北14日電）2026年縣市長選舉，民進黨目前執政的5縣市，高雄市、台南市、嘉義縣面臨交棒，屏東縣、澎湖縣要拚連任，曾執政過的宜蘭縣、嘉義市等縣市要力拚藍天變綠地；地方人士觀察，民眾黨若投入縣市長選舉，將對藍綠造成影響。

民進黨2022年縣市長選舉大敗，全台22縣市僅保住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等5縣市執政。

盤點2026局勢，民進黨內人士說，國民黨的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴都將2任屆滿；而過往綠營在嘉義市、雲林縣、宜蘭縣都有優勢，2026是藍天再變綠地的機會。

綠營地方人士說，民進黨2026年在台南市、高雄市與嘉義縣也面臨2任屆滿，在這些優勢選區，民進黨面臨內部競爭、能否順利交班的難題。

六都部分，民進黨這次高雄立委選舉再次「八仙過海」，守住南台灣最大綠地，2026高雄市長選戰，誰能接棒現任市長陳其邁受關注。

黨內觀察，拿下高雄市最高得票數的立委賴瑞隆、7連霸立委林岱樺、勞動部長許銘春，以及這次擔任賴清德競選總幹事的前屏東縣長潘孟安，都被點名。

民進黨在台南市立委選舉也打出全壘打，總統當選人賴清德在台南本命區衝出50.9%的總統得票率。總統立委大選甫落幕，台南政壇已開始點名下屆市長熱門人選，其中，達成5連霸、拿下民進黨全國最高票的正國會立委陳亭妃呼聲高，賴清德子弟兵、立委林俊憲是熱門人選，湧言會立委王定宇動向也值得關注。

台中市部分，台中市8席立委，民進黨原有6席，這次總統立委選舉意外只保住蔡其昌、何欣純這2席；桃園市6席立委，綠營原有3席，最後全軍覆沒。黨內人士說，2026年縣市長選舉，想要翻轉台中、桃園將是苦戰。

至於雙北市長，黨內人士說，台北市立委吳思瑤、新北市立委蘇巧慧都在地方歷練許久，但究竟要從地方找人或空降人選，都要看屆時的大局鋪排。

地方人士也說，經過這次總統立委選舉，民眾黨實力不容小覷，2026年一定會希望有斬獲，國、民兩黨如何抗衡，提名策略必須調整，像是找年輕臉孔或能與年輕人對話的人選。（編輯：謝佳珍、林克倫）1130214