回憶親人過世後的年夜飯 蔡其昌張宏陸嘆五味雜陳

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（中央社記者林敬殷台北9日電）農曆過年，家人相聚吃年夜飯，仍是多數台灣人的傳統。能夠闔家團圓，和樂融融，是最幸福不過的事，但總是會有突如其來的意外，讓年夜飯吃起來，五味雜陳。政治人物印象最深刻的年夜飯，又是什麼呢。

台中清水出身的民進黨立委蔡其昌，回憶起印象最深刻的年夜飯，他說是阿公過世後的頭一次年夜飯。

蔡其昌說，他是大家庭出生的小孩，每到過年前夕，家族的人會從南北各地回到清水，大家齊聚一堂，一起吃年夜飯。小孩子最期待的，當然是作為大家長的阿公發紅包，但作為大孩子的伯伯嬸嬸等父執輩，最關心的是，吃完年夜飯後，阿公一聲令下，開賭。

蔡其昌表示，在他們家，只有過年的時候可以賭博，一年就這麼一次，而且是由阿公作莊，20幾位大人圍在一桌大圓桌「聚賭」，連小孩也跟著大人一起上桌。

蔡其昌從小都以為過年就應該這樣，然而，就在阿公過世後，家族的大家長不在了，氣氛丕變，整個家族在過年時，就不曾再賭博了。即使當時蔡其昌已經念大學，卻到那個時刻，才深刻體會到自己真的長大了，正式告別了小朋友的階段。

蔡其昌說，幾年前，他的父親過世之後，他又再一次感受到當年阿公過世的感覺，除了親人離世的感傷，如今，他成為家族在過年時，負責主持年夜飯喊開動的那個人。

民進黨立委張宏陸也有同樣的感受，他說，自己是阿嬤帶大的小孩，因此，讓他印象最深刻，年夜飯吃起來五味雜陳的，就是阿嬤過世後的頭一次年夜飯，家裡突然少了最重要的成員，不是感傷，是一種難以形容的失落。

讓民進黨立委賴瑞隆最深刻的年夜飯，則跟監察院長陳菊有關。

2009年，民進黨受到扁案影響，聲望跌到谷底。當年，賴瑞隆在時任高雄市長陳菊的邀請下，決定南下高雄為陳菊2010年連任之戰輔選。在家人全力支持下，賴瑞隆賣掉北部的房子，舉家遷往高雄，當時正值農曆年前夕。

閱人無數的陳菊，一眼就看出賴瑞隆的忐忑，除夕夜就邀請賴瑞隆一家人到市長官邸吃年夜飯，讓賴瑞隆倍感溫暖。（編輯：蘇龍麒、楊蘭軒）1130209