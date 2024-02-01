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中國公民跳機求庇護已遣返 陸委會：與異議人士陳思明案例不同
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江啟臣打敗蔡其昌 當選新任立法院副院長

2024/2/1 17:31（2/1 18:26 更新）
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立法院1日舉行第11屆立法院副院長選舉投票，國民黨籍立委江啟臣（左）在第2輪投票中拿到54票，成功當選副院長，院長、副院長選舉會議主席柯建銘（右）在議場中致送當選證書給江啟臣。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
立法院1日舉行第11屆立法院副院長選舉投票，國民黨籍立委江啟臣（左）在第2輪投票中拿到54票，成功當選副院長，院長、副院長選舉會議主席柯建銘（右）在議場中致送當選證書給江啟臣。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院第11屆立委今天報到，並舉行立法院副院長選舉。在第一輪投票無人過半下，舉行第二輪投票，國民黨立委江啟臣拿到54票、尋求連任的民進黨立委蔡其昌獲51票，由江啟臣當選第11屆立法院副院長。

台灣民眾黨8席立委在第二輪投票時，並未進場投票。

各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

第11屆立委今天上午8時報到、9時30分宣誓就職，全體立委在議場前合影留念後，上午舉行立法院長選舉投票，最終由國民黨立委韓國瑜拿下國會龍頭寶座。

立法院副院長選舉部分於下午2時36分投票，第一輪投票結果，江啟臣獲得54票、蔡其昌51票、民眾黨立委張啟楷8票，由於無人過半，進入第二輪投票，以江啟臣、蔡其昌兩人中得票較多者當選。

1日立法院副院長選舉第一輪投票無人過半，第二輪投票國民黨立委江啟臣以54票當選。（中央社製圖）
1日立法院副院長選舉第一輪投票無人過半，第二輪投票國民黨立委江啟臣以54票當選。（中央社製圖）

第二輪投票於下午4時進行，與第一輪投票雷同，第二輪投票時，民進黨立委蓋完選票後，給民進黨立委、監票員鍾佳濱看後才投入票匭，技術性亮票。國民黨立委則是集體公開亮票，並將選票高舉過頭，給媒體拍攝。

此外，民進黨立委游錫堃投完票後與民進黨立委交談時，韓國瑜見狀上前，與游錫堃握手致意。

第二輪投票結果於下午5時11分許出爐，共有105人領票、剩餘票8票，江啟臣拿到54票、蔡其昌獲得51票，民眾黨立委未進場投票，最終江啟臣當選立法院副院長。

江啟臣當選立法院副院長後，在韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐萁等國民黨立委陪同下，高喊凍蒜、台灣加油等口號，也向議場2樓記者揮手致意。院長、副院長選舉會議主席柯建銘也在議場中致送當選證書給江啟臣，並且握手合影。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前2名重行投票，以得票比較多數者為當選。（編輯：林興盟）1130201

立法院1日下午舉行立法院副院長選舉，在第1輪投票無人過半下，舉行第2輪投票，國民黨立委江啟臣（右3）蓋完票章後亮出選票。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
立法院1日下午舉行立法院副院長選舉，在第1輪投票無人過半下，舉行第2輪投票，國民黨立委江啟臣（右3）蓋完票章後亮出選票。中央社記者張皓安攝　113年2月1日
#江啟臣
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