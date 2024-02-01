韓國瑜當選新任立法院長 游錫堃連任失利請辭立委

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院第11屆立委今天報到，並舉行立法院長選舉。在第一輪投票無人過半下，舉行第二輪投票，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票、民進黨尋求連任的立委游錫堃51票，韓國瑜當選第11屆立法院長，游錫堃連任夢碎。

特別的是，台灣民眾黨8席立委在第二輪投票時，並未進場投票。

第11屆立委今天上午8時報到、9時30分宣誓就職，全體立委在議場前合影留念後，上午10時30分舉行立法院長選舉投票。待圈票處及票匭布置完成後，立委約在10時38分投票。

各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面，民進黨呈現劣勢。

這次立法院長選舉，藍綠白陣營都推出人選，由韓國瑜、游錫堃、台灣民眾黨不分區立委黃珊珊等3人，角逐國會龍頭寶座。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

上午11時9分，經在場立委推舉的會議主席、民進黨立委柯建銘說，全體立委已投票完畢，總共發出113票，進行開票作業。

上午11時43分投票結果出爐，韓國瑜54票、游錫堃51票、黃珊珊7票、無效票1張，無人獲得過半票數，因此中午12時30分進行第二輪投票，由韓國瑜對上游錫堃，柯建銘宣告投票截止時間為下午1時30分，在場立委並未提出異議。

關於無效票爭議，台灣民眾黨立法院黨團發布聲明指出，黨團成員、民眾黨立委陳昭姿在票選立法院長時的選票，投票戳已明顯蓋印於黃珊珊，惟因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席個人認定為廢票，民眾黨團對會議主席的判定表示遺憾。

由於第一輪投票發生爭議票，1張選票因污染被會議主席柯建銘裁定為無效票，柯建銘在第二輪投票前特別提醒立委，投票時不要污染到選票。

與第一輪投票雷同，第二輪投票時，民進黨立委蓋完選票後，給民進黨立委、監票員陳亭妃看後才投入票匭，技術性亮票。國民黨立委則是集體公開亮票，並將選票高舉過頭，大方給媒體拍攝，也說「54張選票票票入匭」，呈現勝選氣氛。

柯建銘在下午1時3分指出，現在國民黨與民進黨的所有立委投票完畢，但還不能開票，要等到1時30分，因為民眾黨8位立委來不來還未定之天，請大家稍安勿躁。

第二輪投票結果於下午1時45分出爐，共有105人領票、剩餘票8票，韓國瑜拿到54票、游錫堃獲得51票，民眾黨立委並未進場投票，最終韓國瑜當選立法院長。

韓國瑜獲勝後，在國民黨立法院黨團總召傅崐萁等國民黨立委陪同下，高喊凍蒜、國民黨加油、台灣加油等口號，並向議場2樓記者揮手致意。柯建銘也在議場中致送當選證書給韓國瑜，並且握手合影。（編輯：翟思嘉）1130201