立院5日協商開議日 白盼下週、綠提23日較可行

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（中央社記者王揚宇、范正祥、郭建伸台北2日電）立法院朝野黨團將於5日協商開議日，目前16日、23日等日期都有人提出。國民黨團指「都可接受」；民進黨團表示，23日目前相較可行，但尊重朝野協商機制；民眾黨團總召黃國昌則表示，希望最快下週開議。

第11屆立委1日報到、宣誓就職，也選出立法院正、副院長，並宣誓就職，最終由國民黨立委韓國瑜當選立法院長、國民黨立委江啟臣當選立法院副院長，共掌新國會。

立法院會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立委每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。朝野黨團將於5日下午協商開議日。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，昨天國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷在議場向民進黨立法院黨團總召柯建銘談好23日開議，但他當場反對，並明確表達5日就會要求韓國瑜召開協商，希望最快下週開議。

媒體詢問民眾黨是否會爭取委員會召委。黃國昌說，在委員會雙召委制度下，不用選都知道結果，一定是國民黨、民進黨各一席，若2大黨認為能支持民眾黨立委當召委，黨團樂觀其成，但不會主動協商。

媒體追問韓國瑜是否來拜會民眾黨團。黃國昌表示，韓國瑜本來下午要來拜會，但下午黨團成員都不在，他基於禮貌已請辦公室主任回電韓辦，他會親自向韓國瑜表達謝意，「請韓院長不用這麼客氣」，接下來重要的是立法院各項工作。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷回應中央社記者詢問時表示，民進黨團希望23日開議，另外聽說民眾黨團希望16日開議，國民黨團的態度是「都可接受」，但行政部門的準備更加重要。

洪孟楷說，面對新國會，如果行政部門還以過去那樣的態度面對立委，當心會吃閉門羹。

國民黨資深立委賴士葆今天受訪提到，依照慣例，單數會期的開議日大概20日至25日之間，他認為如果是23日很合適。如果覺得23日等不及，想提前開議，20日也可以；但如果要在20日開議，當天就要算成一次會，接下來的星期五和隔週星期二算成一次會。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，新國會著重政黨、黨團之間的合作與協調，尊重各方的意見及朝野協商機制，也請求韓國瑜召開協商，樂於用溝通的方式來決定。

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吳思瑤說，依照過去慣例，過完年後開議，目前看起來23日開議是比較可行的，而有一些區域立委認為，考量24日是元宵節，地方行程非常多、非常滿，如果23日開議完，要馬上趕回去選區，建議元宵節後開議。

吳思瑤指出，另外也要考慮到新科立委剛進入立法院，辦公室還沒裝修好，而過年期間請不到工人施作工程，還是要讓辦公室軟硬體設備就定位比較好，如果16日開議會較趕，不過，一切在5日協商時討論，尊重大家的意見。（編輯：翟思嘉）1130202