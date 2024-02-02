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侯友宜與韓國瑜通過電話 盼全力推福國利民之事

2024/2/2 12:05
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（中央社記者高華謙新北2日電）新北市長侯友宜今天說，他昨天有與立法院長韓國瑜通電話，除了恭喜祝福，也說「韓院長任重道遠，您辛苦了」，未來大家要全力推動福國利民的事，以及人民關心的民生建設法案。

侯友宜上午出席「淡水河北側沿河平面道路工程」開工暨動土典禮後接受媒體聯訪。媒體詢問，韓國瑜剛當選立法院長，「罷免立法院長」卻登上今天Google熱搜關鍵字。

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侯友宜說，昨天他有與韓國瑜通電話，除了恭喜祝福，也特別說「韓院長任重道遠，您辛苦了」，未來在立法院要全力推動大家最關心、人民期待的福國利民的事，以及民生建設法案，大家一起團結，新國會新氣象，完全會不一樣。

至於是否會支持新北市副市長劉和然出來選2026新北市長。侯友宜說，他現在是新北市長，會全力拚市政，不管是中央、地方民代，都同心同力，讓新北市在起飛時更快速、讓人民更有感，大家一起拚。（編輯：李錫璋）1130202

#立法院長
#侯友宜
#韓國瑜
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