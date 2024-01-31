昔針鋒相對卻與韓國瑜擁抱 黃國昌：一碼歸一碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）民眾黨不分區立委當選人黃國昌曾與國民黨不分區立委當選人韓國瑜針鋒相對，但日前上演擁抱場面引發關注。黃國昌今天表示，來者是客，以客為尊，一碼歸一碼，若不能就事論事，台灣社會無法往前進。

韓國瑜日前與立委江啟臣拜會民眾黨團爭取立法院正副院長選舉支持，韓國瑜不僅主動與黃國昌擁抱，臨走前還喊聲「期待，議場見」。對此，民進黨團總召柯建銘說，兩人抱在一起，那一幕千古傳奇。

民眾黨主席柯文哲今天帶領8名不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷舉行記者會，宣示新會期任務，除了公布黨團三長，也說明立法院長選舉投票意向，並於會後接受聯訪。

媒體詢問，黃國昌過去曾批評韓國瑜岳父的砂石場案，但近日擁抱是否意味「一抱泯恩仇」。

黃國昌說，從拋出國會改革議題，到邀請兩大黨國會領袖赴民眾黨團溝通意見，民眾黨團8位成員都本於最大善意。他說，來者是客，以客為尊，這是作為負責任的政黨應展現的風度。

黃國昌表示，民進黨持續操作不同議題撕裂、分化，意圖謀取政黨利益，這種作為不會得到台灣社會認同。

媒體追問，與韓國瑜擁抱是否意味和解。黃國昌強調，來者是客，以客為尊，一碼歸一碼，若不能就事論事，台灣社會無法往前進，這是民眾黨的善意。

由於民眾黨團規劃立法院長選舉若進入第二輪將不投票，媒體詢問，若第二輪不投票，可能保送韓國瑜當選立法院長，是否更被譏為小藍。

黃國昌表示，民進黨放話指民眾黨不投「游昌配」就是保送韓國瑜，這種情緒勒索毫無意義，「可以停止了」；若民進黨真的把國家、人民利益放在第一的話，最正確的選擇就是支持黃珊珊出任立法院長。（編輯：翟思嘉）1130131