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民眾黨推黃珊珊選立院龍頭 柯建銘：保送韓國瑜

2024/1/31 12:10（1/31 13:16 更新）
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民眾黨關鍵8席立委牽動立法院正副院長選舉結果。民眾黨團31日在立法院召開記者會指出，經過8位準立委討論，一致決議推舉黃珊珊（圖）角逐立法院長。中央社記者吳家昇攝　113年1月31日
民眾黨關鍵8席立委牽動立法院正副院長選舉結果。民眾黨團31日在立法院召開記者會指出，經過8位準立委討論，一致決議推舉黃珊珊（圖）角逐立法院長。中央社記者吳家昇攝　113年1月31日
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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北31日電）立法院長選舉，台灣民眾黨立法院黨團決議投給民眾黨不分區立委當選人黃珊珊。民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，這是保送代表國民黨角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜，沆瀣一氣、共同沉淪。

第11屆立法院立委將於2月1日報到，當天將選出新任的正副院長。國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐正副院長，民進黨則是推現任立法院長游錫堃、副院長蔡其昌拚連任。由於國民黨及民進黨席次未過半，擁有8席立委的民眾黨能左右最終結果。

新任民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪指出，從黃國昌1月15日提出4個條件以來，今天真相大白，大家很清楚黃國昌在演什麼戲，這是大是大非的問題。

柯建銘說，他作為民進黨團總召，要有危機控管能力，當敵人在騙人的時候，大家可能掉進陷阱嗎，這是不可能的事情，而且他之前也說過，立法院長的角色就是國會外交，並非國會改革，因此「我們不會祈求你們來支持我們，而喪失我們自己的原則，要的話就無條件起義來歸」，球本來就在民眾黨身上。

柯建銘說，他在第一天預測的結果，就是民眾黨可能投自己，這很清楚，就是保送韓國瑜，這是沆瀣一氣、共同沉淪，因此「他們贏也是輸、我們輸也是贏」。

媒體追問，如果不想保送韓國瑜，會不會灌票給黃珊珊。柯建銘說，怎麼可能，民進黨團就是推游錫堃與蔡其昌，這是黨團的立場跟原則，毫無疑問。

至於黃國昌稱保送韓國瑜的說法是在情緒勒索，柯建銘認為，這是大家都知道的事情，不要說是情緒勒索，黃國昌說的話顛倒看就好，國王的新衣不是新衣，不要再演了。

媒體追問「游昌配」是否可能當選，柯建銘說，態勢已經很清楚了，而立法院2月1日後，各黨競合正式拉開序幕，在重大議題上的投票，各黨都會祭出黨紀，也會監票、亮票，這不用騙人。

媒體詢問，未來跟黃國昌合作是否會有溝通障礙。柯建銘表示，他是最容易、最想溝通的人，希望黃國昌以後看到人要稍微打招呼，不要眼睛轉到一邊去，而未來面對國民黨、民眾黨團總召，大家隨時都會過招，就看誰比較少犯錯。

柯建銘最後提到，希望往後的國會是以對話代替對抗、朝野和解共同面對國家課題，而非變成殺戮戰場，所有的法案提出來再講，各黨都有改革法案，當中有雷同或不同之處，都可以協商，包括人事同意權、法案和預算等，「我們會更懂得溝通、謙虛來協商」。（編輯：翟思嘉）1130131

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台灣民眾黨立法院黨團決議推舉不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長。民進黨團總召柯建銘（圖）31日在立法院外受訪表示，這是保送代表國民黨角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜。中央社記者吳家昇攝 113年1月31日
台灣民眾黨立法院黨團決議推舉不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長。民進黨團總召柯建銘（圖）31日在立法院外受訪表示，這是保送代表國民黨角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜。中央社記者吳家昇攝 113年1月31日
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