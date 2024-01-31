更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300
首頁 / 政治

立院龍頭選舉 國民黨：黨團會團結不擔心跑票

2024/1/31 16:22（1/31 16:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（右）與國民黨立委江啟臣（左）搭檔競選立法院正副院長，國民黨31日表示，不擔心黨團成員跑票。（圖取自facebook.com/twherohan）
國民黨不分區立委當選人韓國瑜（右）與國民黨立委江啟臣（左）搭檔競選立法院正副院長，國民黨31日表示，不擔心黨團成員跑票。（圖取自facebook.com/twherohan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北31日電）立法院明天將選出新任正、副院長，國民黨今天表示，不擔心跑票，因為所有黨團成員一定會亮票並且團結，黨中央堅定支持「韓江配」組合，在野力量必須團結成為最強監督力量，抗衡民進黨。

第11屆立法院立委將於2月1日報到，當天將選出新任的正副院長，國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐正副院長。

由於民眾黨推出不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長，被外界視為形同暗助韓國瑜當選院長。

媒體詢問，若民眾黨在副院長選舉支持民進黨立委蔡其昌，韓國瑜是否可能辭去院長，國民黨發言人楊智伃表示，尊重國民黨團自主，黨中央堅定支持「韓江配」組合，在野力量必須團結成為最強監督力量，抗衡民進黨，不希望民進黨又再一次把持行政與立法權力。

有媒體報導，國民黨內傳出有4票不穩，是否擔心跑票，楊智伃說，當然不擔心，因為國民黨團所有成員都一定會亮票並且團結，昨天選票樣張出來後，都有練習投票，既然已講好，就一定會團結一致。

對於韓國瑜當選立法院長，加上國民黨立法院黨團總召傅崐萁，是否能吸引到年輕人，楊智伃則表示，每一個幹部都有不同的角色，吸引年輕人的方式可以更多元，包括推出進步議題與法案，推動揭弊與改革，相信年輕人會看到國民黨全新的改變。

至於外傳民進黨擬邀請民眾黨人士入閣，國民黨文傳會主委林寬裕回應表示，國民黨之前提過聯合政府，如果真的有民眾黨人士加入執政當局，就是聯合政府的概念，民進黨、民眾黨就都是執政黨，國民黨則是在野黨，會扮演好監督執政黨的角色。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1130131

#民進黨
#立法院
#國民黨立法院黨團
#韓國瑜
延伸閱讀
立法院長不只是敲槌 如何選出、重要職權一篇看懂民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？QA一次看民眾黨推黃珊珊選立院龍頭 柯建銘：保送韓國瑜第二輪不投票保送韓國瑜？柯文哲：直接投不是更小藍民眾黨自提黃珊珊選立法院長 游錫堃：尊重民主選舉結果立院龍頭爭奪戰 首輪若沒過半取前兩名第二輪投票
國民黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傅崐萁：立院正副院長選舉 跑票予最嚴厲黨紀處分
172.30.142.60