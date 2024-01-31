立院龍頭選舉 國民黨：黨團會團結不擔心跑票

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）立法院明天將選出新任正、副院長，國民黨今天表示，不擔心跑票，因為所有黨團成員一定會亮票並且團結，黨中央堅定支持「韓江配」組合，在野力量必須團結成為最強監督力量，抗衡民進黨。

第11屆立法院立委將於2月1日報到，當天將選出新任的正副院長，國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐正副院長。

由於民眾黨推出不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長，被外界視為形同暗助韓國瑜當選院長。

媒體詢問，若民眾黨在副院長選舉支持民進黨立委蔡其昌，韓國瑜是否可能辭去院長，國民黨發言人楊智伃表示，尊重國民黨團自主，黨中央堅定支持「韓江配」組合，在野力量必須團結成為最強監督力量，抗衡民進黨，不希望民進黨又再一次把持行政與立法權力。

有媒體報導，國民黨內傳出有4票不穩，是否擔心跑票，楊智伃說，當然不擔心，因為國民黨團所有成員都一定會亮票並且團結，昨天選票樣張出來後，都有練習投票，既然已講好，就一定會團結一致。

對於韓國瑜當選立法院長，加上國民黨立法院黨團總召傅崐萁，是否能吸引到年輕人，楊智伃則表示，每一個幹部都有不同的角色，吸引年輕人的方式可以更多元，包括推出進步議題與法案，推動揭弊與改革，相信年輕人會看到國民黨全新的改變。

至於外傳民進黨擬邀請民眾黨人士入閣，國民黨文傳會主委林寬裕回應表示，國民黨之前提過聯合政府，如果真的有民眾黨人士加入執政當局，就是聯合政府的概念，民進黨、民眾黨就都是執政黨，國民黨則是在野黨，會扮演好監督執政黨的角色。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1130131