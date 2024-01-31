第二輪不投票保送韓國瑜？柯文哲：直接投不是更小藍

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（中央社記者郭建伸台北31日電）民眾黨立法院黨團將推舉不分區立委當選人黃珊珊角逐新國會立法院長，但規劃若第一輪沒結果，第二輪將不投票。民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨作為台灣的第三勢力，既不想當小藍，也不想當小綠，因此才做出這決定。

媒體詢問，若第二輪不投票，在國民黨立委席次多數優勢下，將保送國民黨不分區立委當選人韓國瑜當選立法院長，是否可能被譏為小藍。柯文哲表示，「我們直接投不是更是小藍？」民眾黨團新任總召黃國昌表示，民進黨持續放話，這種情緒勒索毫無意義，「可以停止了」。

民眾黨主席柯文哲今天帶領8名不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷舉行記者會，宣示新會期任務，除了公布黨團三長，也說明立法院長選舉投票意向。

黃國昌表示，民眾黨團經過8名不分區立委當選人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長，並呼籲兩大黨共同支持黃珊珊出任立法院長，這是民眾黨團在新國會對兩大黨遞出的橄欖枝。

黃國昌表示，第一輪投票若能順利產生國會議長，將是台灣社會之福，若不幸沒能產生新任國會議長，民眾黨團8名成員將不會參與第二輪投票。

黃珊珊表示，大選結束兩週以來，民眾黨持續提出國會改革訴求，但部分黨政人士在立法院正副院長選舉討論過程，透過各種威逼、放話、詆毀民眾黨的倡議與善意，使得互信難以建立；在柯文哲與民眾黨夥伴支持下，她將代表民眾黨參選第立法院長，這不只是走自己的路，也是帶領台灣社會走向公民主義新路。

黃珊珊表示，他們了解這個選擇兩面不討好，未來兩大黨將發動「核爆級」攻擊，但由中立的民眾黨擔任國會議長，才能深化民主和公眾利益，為台灣撐出更多理性討論空間。

柯文哲表示，民眾黨作為台灣的第三勢力，既不想當小藍，也不想當小綠，希望是台灣新政治的代表，因此做出這決定；當民眾黨表明8票都投黃珊珊，剩下就是民進黨、國民黨要思考如何因應，「特別是民進黨高層」。

媒體詢問，是否爭取民進黨支持把票投給黃珊珊。柯文哲說，台灣藍綠對抗的局面，若由小黨立委擔任立法院長，也是解決台灣政治困境的方法，否則將永遠都停留在藍綠兩極對抗局面。

媒體詢問，若第二輪不投票，可能保送韓國瑜當選立法院長，是否更被譏為小藍。柯文哲表示，「我們直接投不是更是小藍？」民眾黨會盡力表達主體性，國會席次是台灣民意表現，政治情勢變化有前提，「這個前提已經存在狀況下，我們做這個決定」。

黃國昌表示，民進黨放話指民眾黨不投「游昌配」就是保送韓國瑜，這種情緒勒索毫無意義，「可以停止了」；若民進黨真的把國家、人民利益放在第一的話，最正確的選擇就是支持黃珊珊出任立法院長。

媒體詢問，「韓江配」、「游昌配」都承諾國會改革訴求，為何最後不接受卻自推人選。柯文哲表示，他們都只代表個人，雖然候選人都是笑臉，「但後面那些人可以損我們就損我們」，甚至罵民眾黨是「沒用的8席」。

至於立法院副院長投票動向，柯文哲表示，端看立法院長選舉結果再決策，現在先拋球出來，看國民黨、民進黨如何回應。黃國昌表示，立法院長結果出爐後，民眾黨中午將開會討論做最後決定，若有必要，才會推副院長人選；但若黃珊珊能得到兩大黨支持，順利出任立法院長，民眾黨將不再推派副院長人選。

柯文哲表示，如果國民黨、民進黨都亮票，民眾黨8名立委一定是亮票，並強調8席立委團進團出，有問題就開除黨籍。（編輯：蘇志宗）1130131