韓江配29日拜會民眾黨藍營籲公開 柯文哲：尊重客人

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（中央社記者張已亷、王承中高雄28日電）國民黨「韓江配」角逐立法院正副院長，兩人將在明天拜會民眾黨立法院黨團，擬採閉門會議，藍營則盼公開；民眾黨主席柯文哲說，若客人要公開，會尊重，不過這樣也就知道他們是來過場。

國民黨不分區立委當選人韓國瑜的辦公室晚間發布聲明表示，明天韓國瑜和立委江啟臣與民眾黨的會面，主要希望有機會，讓國會強而有力發揮監督和制衡的力量，已答應先會談，再出來一起受訪，誠意合作，不拘泥形式，客隨主便，能有效溝通讓國會進步最重要。

民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪、前副總統候選人吳欣盈今天到高雄中正公園，出席「阿北森友會－南部小草感恩見面會」；會中柯文哲接受媒體聯訪表示，原則上尊重客人意見，他個人則主張談完後，再出來開記者會，但若客人要從頭到尾公開，也會尊重他們的選擇，不過如果是那樣，也就知道他們只是來過場。

柯文哲表示，兩天前才突然說要拜會，他明天的行程在1個禮拜前就排好，原則上不會去，尊重黨團自主性，畢竟是由8個立委進去投票，會確保團進團出，做決定前，還是會有一個民主程序來決定。

柯文哲說，當時黨有共同推出4項國會改革意見，對於黃國昌個人提出「委員會單一召委制」，算是提出1個想法，但還沒有在黨團內正式討論。

柯文哲表示，立法院長候選人會盡量獲取選民支持，游錫堃來拜訪會表達歡迎，不會如柯建銘所說成「私設刑堂」。

對於民眾黨前幕僚指黨內中評會有3股勢力反對黃珊珊，柯文哲說，他不曉得中評會有3股勢力，傳聞太多，不用理會。

柯文哲今天上台時，先向現場支持民眾道歉，他說，站在這裡要跟大家抱歉，因為沒有選上，最近在寫檢討報告，會一項一項克服困難；這次依靠小額募款打選戰，是改變台灣政治很重要的關鍵，也是邁向成功第一步。

柯文哲表示，未來會展開海選計畫，重新建構組織，長時間培養政治人物，並承諾從「外科」變成「家庭科」，走向基層、接地氣，提升自身與地方間聯繫。（編輯：陳仁華）1130128