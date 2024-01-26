國會龍頭改選 傅崐萁盼民眾黨莫忘初衷、支持韓國瑜

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（中央社記者范正祥台北26日電）第11屆立法院將於2月1日展開，新國會三黨不過半，民眾黨成關鍵少數，立法院正副院長改選，動向受矚目。國民黨立委傅崐萁今天接受廣播專訪時說，民眾黨不會這麼早出牌，盼民眾黨莫忘初衷，並盼民眾黨能支持角逐立法院長的國民黨不分區立委當選人韓國瑜。

新國會將上路，新會期國民黨團幹部也將改選。傅崐萁昨天正式登記參選黨團總召，將與7連霸資深立委賴士葆競爭。

傅崐萁今天接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪。談及角逐新會期國民黨團總召，傅崐萁指出，民進黨團總召柯建銘對於預算案的精準了解與法案推動，在立法院無人出其右，招式非常多。不過，傅崐萁說，國民黨團在許多時候是可以做好防禦，並可以相對抗衡和壓制，自己可以提出良策。

被問到外界出現揣測，聯想傅崐萁參選國民黨團總召之後的下一步，是否有意參選下屆新北市長，或是例如參選花蓮縣長等。傅崐萁回應，不可能。他表示，如果要選的話，他2018年就去桃園市選了，不會等到什麼2026年，太遙遠了。

傅崐萁說，國民黨有非常多人才，以新北市為例，包括國民黨立委林德福、洪孟楷、羅明才等人，都有很好的表現；也有許多國民黨過去在中央擔任部會首長者。

另外，被問到關於角逐國民黨團總召一職，有沒有可能和競爭者賴士葆協調「1人做1年」，傅崐萁表示，此時此刻應以國家發展及國會改革才是首要，不是在分位子、搶位子。傅崐萁表示，兄弟情長，良性競爭，大局是要團結、壓制民進黨。

傅崐萁今天接受廣播專訪時，還被問到怎麼看民眾黨對於立法院正副院長改選的影響。傅崐萁形容，新國會民眾黨8席立委像「8國聯軍」，8個人可以講16種意見，而且可能最後一刻又會翻盤，恐怕連民眾黨主席柯文哲要抓住這幾位立委都有難度，因為新國會的民眾黨立委有些過去來自不同政黨，屬性和立場各有不同。

研判民眾黨對於立法院正副院長人選的支持意向，傅崐萁說，民眾黨不會這麼早出牌。他呼籲，希望民眾黨莫忘初衷，讓國會正常化、健全化，國家才會強大，並盼民眾黨能夠支持角逐立法院長的韓國瑜。（編輯：蘇龍麒）1130126