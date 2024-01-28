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立法院新任正副院長本週改選 民眾黨態度成關鍵

2024/1/28 15:17（1/28 16:01 更新）
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圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北28日電）立法院將在2月1日選出新任正副院長，國民黨推出「韓江配」應戰，民進黨則擬推「游昌配」爭取連任。由於藍綠皆未獲過半立委席次，民眾黨投票意向將左右選舉結果，民眾黨主席柯文哲表示，透過黨內民主程序決議，到時候會團進團出。

第11屆立法院立委將於2月1日報到，當天將選出新任的正副院長。國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐正副院長，而民進黨擬提現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌爭取連任。

但由於在立法院113席立委中，藍綠此次都無法單獨掌握過半席次，因此擁有8席立委的民眾黨可能左右最終結果，而民眾黨也在日前提出包含建立國會聽證調查、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、定期公布相關經費使用等國會改革4項承諾，做為支持合作條件。

而韓國瑜、江啟臣日前也相繼表態支持國會改革，也將於29日上午拜會民眾黨立法院黨團，與民眾黨8名立委當選人會談，爭取支持。知情人士表示，韓國瑜、江啟臣已表態支持國會改革，明天拜會過程，主要是要聆聽民眾黨團的意見，至於會面是否要對外公開，就客隨主便。

據了解，民進黨立法院黨團明天上午將召開黨團大會，推薦游錫堃、蔡其昌角逐立院正副院長。游錫堃表示，如果他正式成為民進黨推薦的立法院長候選人，只要歡迎他去向立委說明理念，他都會去拜票。

而游錫堃今天也在臉書發文指出，明天當民進黨團推薦他為民進黨立法院長被提名人後，他將邀請副院長被提名人，一起前往各政黨的立法院黨團拜票請益。

根據立法委員互選院長副院長辦法，正副院長選舉須有立法委員總額1/3出席，才能舉行，而獲得出席人數過半數的票數者為當選。

如果第一次投票無人能獲得過半數票數時，由票數較多的前兩名重新投票，得票較多者當選。如果第一次投票，得票數前二高，但有兩人以上同票數時，則一併列入第二次選舉。

由於藍綠均未在立法院獲得過半數的席次，外界關注民眾黨8席立委當選人最後投票動向，民眾黨主席柯文哲日前表示，將邀請藍綠有意參選立法院正副院長者，到民眾黨團說明想法，民眾黨會透過黨內民主程序決議，到時候會團進團出。（編輯：蘇志宗）1130128

#民眾黨立法院黨團
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#韓國瑜
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