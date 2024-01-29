拜會民眾黨團 江啟臣：保障小黨一定說到做到

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立院正副院長，兩人今天拜會民眾黨團。江啟臣表示，他跟韓國瑜的理念是讓國會回歸憲法賦予的角色，找回監督制衡的力量，如果當選，絕對會尊重、保障小黨的權益，他跟韓國瑜一定說到做到。

第11屆立委將於2月1日報到，當天將選出新任的正副院長。韓國瑜、江啟臣今天上午拜會民眾黨立法院黨團，爭取支持。

江啟臣中午接受網路節目「今天誰來沛」專訪時表示，今天的氣氛很好，就是意見溝通，情感交流，有些老朋友、新朋友，大家未來也是同事、同班同學，這樣的見面很自然，會中也針對國會改革的議題知無不言，交換意見。

江啟臣指出，今天主要還是談民眾黨之前拋出的國會改革4項承諾，而他跟韓國瑜之前也都表達樂見，如果有機會當選正副院長，願意在立法院合議制的範圍內推動國會改革，還給國會該有的監督角色。他跟韓國瑜不只願意推動國會改革，也會採取行動。

江啟臣表示，今天在會中只談到國會改革，韓國瑜也表達，如果有機會擔任立法院長，絕對尊重、保障小黨的權益。國會的價值在多元，不是只有多數。民眾黨在三黨中相對人數少，一定會在乎小黨權益，這部分他跟韓國瑜一定說到做到。

江啟臣也指出，當初韓國瑜找他搭檔，原則就是同進同出，如果沒有韓院長，就不會有江副院長，除了這個搭配，應該看不到其他搭配。如果2月1日投票當天，上午投票韓國瑜不是院長，這時國民黨團就必須要開會討論，想辦法因應。他也說過，只要韓國瑜不是院長，他就會退出副院長選舉。

江啟臣指出，民眾黨會如何投票，尊重民眾黨的選擇，但必須要強調，有800萬名選民把票投給在野黨，代表人民對國會有高度期待，希望發揮監督力量。他跟韓國瑜的理念是，應該讓國會回歸憲法賦予的角色，捍衛國會尊嚴，找回監督制衡的力量，也希望民眾黨一起來做這件事。

江啟臣表示，為了達到這個目標，如果民眾黨願意跟韓國瑜搭配，他也可以讓出副院長的位置。

另外，韓國瑜也在臉書發文指出，今天稍早他與江啟臣和民眾黨團8位立委當選人有約，受到民眾黨團熱忱貼心的安排，甚是溫暖。

韓國瑜表示，透過輕鬆的會面，拜訪老朋友新朋友，無話不談，更交換對於國會改革的主張與理念。感佩民眾黨在國會改革上的見解精準，他們都很正面的肯定，更願意在有機會主持議事時，立即邀集朝野積極協商、往前推進；更堅持維護每一位立委的權利，一定照顧小黨、尊重少數。

韓國瑜指出，國會的價值在於多元，而不在多數，改革需要動力與盟友，三黨不過半，或許會是改革最好的契機。期盼頻繁的互動與溝通，化解彼此歧見，能團結合作，再造國會成為強力的、全民的、責任的、永續的新國會。（編輯：翟思嘉）1130129