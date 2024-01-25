江啟臣：一起打造新國會 共同落實新民意

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（中央社記者范正祥台北25日電）國民黨昨天召開中常會，通過由不分區立委當選人韓國瑜，搭配立委江啟臣參選立法院正副院長。江啟臣今天在臉書發文宣示，國會改革「將啟程」，呼籲「一起打造新國會、共同落實新民意」。

江啟臣今天於臉書發表支持各界對國會改革的意見和提案，未來將共同推動修法，以捍衛國會尊嚴、發揮監督制衡。

江啟臣表示，民進黨8年完全執政，讓立法院成為行政院的立法局，行政官員備詢實問虛答、甚至反質詢，不只違反誠實說明的憲法義務，更是藐視國會、踐踏民意，過去他就曾提案修法，要求會議主席對於備詢官員有虛偽陳述或反質詢，必須立即制止並要求官員據實答覆。

另外，江啟臣提及，立法院依法調閱的資料也不得遮蔽掩飾，都是為了捍衛國會尊嚴，落實監督制衡，以避免行政濫權的憲法義務，這是他一貫的立場。

江啟臣指出，這次立法院有不同的組成，已非過去一黨獨大，社會對國會改革有高度期待，希望立委們都能踴躍提案表達意見，讓新的立法院展現百花齊放、百家爭鳴，充分展現民意的新氣象，彰顯立法院的多元民主價值，未來充分討論、攜手修法，共同為發揮監督制衡的力量而努力，一起打造新國會、落實新民意。（編輯：郭無患）1130125