韓國瑜主動擁抱黃國昌 民眾黨團：接下來與綠交流

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中央社記者郭建伸、王承中台北29日電）國民黨正副院長候選人韓國瑜、江啟臣今天拜會民眾黨不分區立委當選人黃國昌等人，雙方交流氣氛融洽，韓國瑜不僅主動與黃國昌擁抱，臨走前還喊聲「期待，議場見」。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨受訪表示，今天的內部會談氣氛愉快，雙方充分交流，接下來會評估與民進黨正副院長人選交流結果，是否達成國會改革共識，這會是接下來投票依據。

韓國瑜與立委江啟臣今天上午赴民眾黨團進行閉門交流，兩人抵達黨團會議室後，便與8位民眾黨不分區立委當選人逐一握手。全體一起合影時，媒體主動提議韓國瑜與黃國昌是否能握手，韓國瑜則開玩笑反問「要不要擁抱一下？」於是主動將手搭到黃國昌肩上，黃國昌則當場笑出來。

代表國民黨角逐立法院正副院長的不分區立委當選人韓國瑜（前中，背對者）、立委江啟臣（前左1）29日上午到民眾黨團拜訪爭取支持，並於會後接受媒體聯訪，韓國瑜在聯訪結束前與民眾黨不分區立委當選人黃國昌（前右2）擁抱致意。前右1為民眾黨不分區立委當選人黃珊珊。中央社記者吳家昇攝 113年1月29日

閉門會議約進行40分鐘，結束後韓國瑜、江啟臣與黃國昌等人一起接受媒體聯訪。韓國瑜表示，會中幾乎是無話不談，國民黨沒有任何資源，只有無比真誠來與民眾黨交流意見，請各界不要用負面思維看待這場良性又健康的拜會。

黃國昌受訪表示，雙方交流非常良性友善，絕對沒有外界所形容的私設刑堂，或是要密室協商交換東西。

聯訪結束後，韓國瑜在臨走前又主動提議「國昌兄，抱一下吧？」黃國昌則笑著回應「Ok」，韓國瑜還補充「期待，議場見。」兩人的互動引發現場哄堂大笑。

媒體會後詢問，今天閉門會議後，民眾黨8位不分區是否會投給「韓江配」。民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨受訪表示，今天的內部會談氣氛愉快，雙方充分交流，接下來會評估與民進黨正副院長人選交流結果，是否達成國會改革共識，這會是接下來投票依據。

媒體詢問，韓國瑜是否在會中具體承諾民眾黨提出的4項國會改革訴求。楊寶楨表示，國民黨提到會積極推動國會改革，並且促成在野更多合作，畢竟民進黨在2016曾提出國會改革，但進度不如預期，因此在野勢力希望能積極推動國會改革。

至於民進黨「堃昌配」何時拜會，形式是否比照「韓江配」進行閉門會議。楊寶楨說，民進黨團上午才確定正副院長被提名人，目前還在等民進黨團通知，原本民進黨團總召柯建銘希望能全程公開，但立法院長游錫堃辦公室發現韓國瑜先採閉門會議再公開聯訪，因此游錫堃辦公室還在討論。（編輯：蘇龍麒）1130129