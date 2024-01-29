綠推游錫堃選立法院長 游昌配下午拜會民眾黨團
2024/1/29 11:34（1/29 11:48 更新）
（中央社記者王揚宇、林敬殷台北29日電）民進黨立法院黨團今天舉行黨團會議，據了解，會中推舉立法院長游錫堃、副院長蔡其昌搭檔，角逐第11屆立法院正副院長，而游錫堃與蔡其昌將於下午2時30分，拜會台灣民眾黨立法院黨團。
第11屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，當天也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。民進黨立法院黨團今天在立法院召開第11屆黨團成立大會及第一次黨團會議，決定推出游錫堃與蔡其昌搭檔參選立法院正副院長。（編輯：蘇龍麒）1130129
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