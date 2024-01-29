綠推游昌配拚立院龍頭 游錫堃：有信心、全力以赴

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北29日電）立法院長游錫堃今天受訪說，民進黨立法院黨團會議通過並支持他與立法院副院長蔡其昌搭檔，參選第11屆立法院正副院長，他雖然沒有把握但有信心，會全力以赴，也將於下午2時30分拜會台灣民眾黨立法院黨團。

第11屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，當天也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。民進黨立法院黨團今天在立法院召開第11屆黨團成立大會及第一次黨團會議，游錫堃會後受訪作上述表示。

游錫堃說，剛剛的黨團會議上，他與蔡其昌獲得黨團會議通過，支持他們參選立法院正副院長，將於下午2時30分拜會民眾黨立法院黨團。

至於是否拜會國民黨立法院黨團，游錫堃指出，他與蔡其昌會拜會所有黨團，今天上午藉由黨團會議的機會，拜會民進黨團成員，他也有跟國民黨團聯繫，而國民黨團回覆，由於黨團總召尚未選出，待選出後再來交換意見，都有安排。

此外，國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣共組「韓江配」，角逐立法院正副院長。江啟臣26日表示，韓江配如果沒有院長，他必會果斷退出副院長選舉，信守與韓國瑜「同進同出」的政治承諾。

游錫堃被問到，是否會和「韓江配」一樣同進同出。游錫堃說，對於他黨的事情，他沒有辦法答覆，尊重任何政黨的決定，而他跟蔡其昌沒辦法預料選舉的結果，還沒有投票前，雖然有信心但沒有把握，會盡量努力、全力以赴。

至於「韓江配」已先拜會民眾黨立法院黨團，且韓國瑜稱爭取民眾黨團支持有信心。游錫堃說，他跟蔡其昌都追求台灣成為正常國家、落實民主憲政，他與蔡其昌及民進黨團成員，沒有人會反對國會改革。（編輯：蘇龍麒）1130129