國會龍頭改選 蔡其昌：球在民眾黨手上

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）國會龍頭改選，立法院副院長蔡其昌今天表示，民眾黨不管票投自己或投國民黨不分區立委當選人韓國瑜，都是韓國瑜當選，「球在民眾黨手上」，就看民眾黨主席柯文哲如何決定。

蔡其昌今天出席童綜合醫院參加職業傷病診治專責醫院揭牌，他接受媒體聯訪，關於立法院長選舉，民眾黨不分區立委當選人黃國昌稱韓國瑜當選立委後，對民眾黨的國會訴求提出回應，表示支持與肯定。

對此，蔡其昌表示，如果民眾黨投票給韓國瑜，韓國瑜會當立法院長，如果民眾黨投自己，也是韓國瑜當選，「現在球在民眾黨手上」，看柯文哲怎麼決定。

關於國會改革訴求部分，蔡其昌指出，民進黨這8年來首次有機會當立法院正、副院長，國會開放透明改革是立法院長游錫堃和他一直都在做，國會改革一向不是用說的，都是努力推動。

蔡其昌表示，國會直播，朝野協商也可直播，讓公民記者可進立法院，這是立法院長可透過行政力量做，但有些事涉及修法、修憲，不是院長的事，要看朝野各黨團有無改革共識；國會改革應分清楚，各黨團態度很重要，若不是立法院職權，承諾無濟於事。（編輯：陳仁華）1130125