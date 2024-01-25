韓國瑜提醒新科立委 小鷹展翅勿忘下面有狐狸在等

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）戰鬥藍發起人趙少康今天為國民黨新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，將角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜提醒新科立委，小鷹展翅高飛，要小心底下狐狸虎視眈眈，並稱新竹市長高虹安如果聽過類似的課程，安排助理費會不會更技巧一點。

趙少康今天上午為國民黨新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，邀請韓國瑜到場致詞；表態參選國民黨立法院黨團總召的立委賴士葆分享立院議事運作，新科立委當選人徐巧芯分享空戰心法，到場的新科立委還有廖先翔、涂權吉、牛煦庭、黃健豪、廖偉翔、林沛祥、陳永康、謝龍介、葉元之等人。

韓國瑜致詞說，老鷹在懸崖邊飛翔，後面的小鷹很興奮，因為只要展翅成功，就能翱翔九天，但失敗就會掉下去，被狐狸就叼走，因此，務必要小心防範。

韓國瑜說，希望新科立委都能夠認真問政，優秀表現，平平安安，代表國民黨，千萬不能丟臉，海內外對國民黨高度期待，任何時間，在衝突、天人交戰的時刻，要記得他說的，小老鷹在飛，下面有狐狸在等，一言一行、各方面要謹慎。

韓國瑜表示，他常在想，新竹市長高虹安如果聽過類似的課程，助理費的安排會不會更技巧一點，這很重要，因為高虹安一定不想受傷。

他提及，民進黨主席賴清德擔任12年立委，從來不去卡拉OK，韓國瑜說自己當立委做不好的示範，偶爾還是會去唱歌、喝酒聊天，但心中有浩然之氣、有正念，這點絕對不能騙。

趙少康說，搞政治要愈飛愈高，但要全身而退。他說，很多人無法全身而退，下場都很慘，因此不管怎樣，就是不能拿錢，一拿錢，就算做的決定再正確，都會有問題。（編輯：蘇龍麒、郭無患）1130125