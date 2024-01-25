國會龍頭改選 游錫堃：有信心繼續領導立法院

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（中央社記者林敬殷台北25日電）立法院正副院長2月1日改選，對於是否有信心續任院長，若國民黨不分區立委當選人韓國瑜當選院長，是否接受成為陽春立委，立法院長游錫堃今天表示，很多人幫他拉票，有信心當選，繼續領導立法院，沒有想後面的問題。

游錫堃上午接受台北流行廣播電台暐瀚撞新聞節目專訪時，做上述表示。

主持人詢問，目前國會三黨不過半，還是朝小野大，游錫堃若要續任院長，需爭取台灣民眾黨8票的支持，民眾黨在4年前曾投票支持游錫堃擔任院長，這次有沒有爭取民眾黨支持，與民眾黨不分區立委當選人黃國昌關係如何。

游錫堃表示，立法院長依法是立委互選，現在還沒完成程序（政黨推薦），民進黨立法院黨團會在1月29日決定，如果黨團推舉他，他就有身分展開拜票，他有信心當選，很多人幫他拉票。

游錫堃說，他跟民眾黨主席柯文哲算是朋友，過去4年，民眾黨表現都很好，跟黃國昌也有熟，他不能講說一定會爭取到，但他一定會去爭取。

對於黃國昌提出的國會改革4個承諾，作為民眾黨支持藍綠提出的正副院長人選的條件，游錫堃表示，他自己過去曾提出過，只是在民進黨團未形成共識；但作為立法院長，必須職權中立，不會參加黨團會議，也不會參與黨務，黃國昌所提的國會改革主張，不是由院長提出，也沒有權力阻止任何政黨的提案。

游錫堃表示，黃國昌提到的有些牽涉到修憲，例如調查權現在在監察院，或是閣揆同意權，會涉及到五權是否改為三權，要不要廢除考試院、監察院。過去憲改是頭痛醫頭，腳痛醫腳，若要改就憲政改革，但要有配套，是要總統制或內閣制，世界上沒有五權憲法。

至於日前民眾黨提及倒閣的議題，柯文哲也表示，未來總統任命行政院長時，應主動請立委假投票。游錫堃表示，若有黨團提出，院長可召集協商，但目前要大家同意是有困難的。

主持人詢問，有媒體報導立法院院長室內有一堆空紙箱，顯示游錫堃是否已有不續任的心理準備。

游錫堃表示，若是院長換人，要趕緊清理不要霸占，且辦公室本來就應定期做整理。游錫堃也在主持人稍後的提問中再次重申，「有信心繼續領導立法院」。（編輯：張良知）1130125