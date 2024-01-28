賴清德台中便當會 蔡其昌：應檢討如何讓年輕人有感

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（中央社記者蘇木春台中28日電）民進黨主席暨總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴，今天在台中舉辦感恩便當會，立法院副院長蔡其昌出席時表示，立委在台中選得並不好，應檢討如何讓年輕人有感，對未來充滿希望。

賴清德與蕭美琴今天中午在台中市北屯區好運來婚宴會館，舉辦感恩台中便當會，蔡其昌、立委何欣純、民進黨台中市黨部主委李天生，及地方民意代表等人皆出席。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，選後他見到賴清德時，曾反映未來就任總統時，台中有許多建設需要協助，賴清德也表示對台中建設會關注支持。

蔡其昌說，他也向賴清德表達，立委在台中選得並不好，應檢討的部分，包括怎麼讓年輕人更有感，賴清德執政這4年會有新的想法與做法，讓年輕人對未來比較充滿希望，賴清德也很認真聆聽，未來他會繼續擔任民意代表角色，將人民心聲想法真誠真實向賴清德反映。

提到台中重大建設，蔡其昌表示，選舉一結束，他就找行政院長陳建仁與副院長鄭文燦，避免台中市府不斷抹黑、政治口水，因此建議中央先核定中捷藍線，地方就沒有理由、該做的事情就要先做好；另外，中捷綠線延伸到大坑、海線雙軌化，也要盡快核定。

至於立院龍頭之爭，蔡其昌指出，他擔任2屆副院長，依照慣例都會到立法院各黨團拜會尋求支持，只要黨團提名他跟院長游錫堃，他會配合游錫堃進行相關拜會。

媒體提問外傳總統府秘書長林佳龍將擔任行政院長的看法，蔡其昌說，他不清楚這個訊息，站在立法院角度就是監督，賴清德會有布局，黨內優秀的人、可以擔任行政院長的人選很多，相信賴清德會挑出每個階段最適合人選，做最適當的工作。（編輯：陳仁華）1130128