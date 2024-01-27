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若獲提名搭擋游錫堃 蔡其昌：會陪同拜會各黨團

2024/1/27 13:05（1/27 17:42 更新）
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立法院副院長蔡其昌（前右3）攜手天一圓德社會福利慈善事業基金會及慈善團體共同募集愛心物資，27日舉辦寒冬送暖活動，在清水及大甲服務處發送白米、麵條等民生物資，關懷地方弱勢族群，讓鄉親能溫暖過好年。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月27日
立法院副院長蔡其昌（前右3）攜手天一圓德社會福利慈善事業基金會及慈善團體共同募集愛心物資，27日舉辦寒冬送暖活動，在清水及大甲服務處發送白米、麵條等民生物資，關懷地方弱勢族群，讓鄉親能溫暖過好年。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）下屆立法院正副院長改選，立法院副院長蔡其昌今天表示，若民進黨黨團正式提名現任游錫堃搭配蔡其昌為下屆正副院長候選人，會配合到各黨團拜會，這是責任也是禮貌與尊重。

蔡其昌今天攜手天一圓德基金會及慈善團體共同募集愛心物資舉辦寒冬送暖活動，在清水及大甲服務處發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方弱勢族群，讓鄉親能溫暖過好年。

對於立法院長游錫堃表示，若獲民進黨團提名為候選人，將拜會各黨團，屆時蔡其昌是否陪同。蔡其昌接受媒體聯訪表示，若民進黨團正式提名游錫堃搭配蔡其昌角逐正副院長，他一定會配合游錫堃拜會朝野各黨團，這是例行性的事情，過去擔任2屆副院長也都有前往各黨團拜會，這是責任也是對各黨團的禮貌與尊重。

蔡其昌表示，寒冬送暖已連續舉辦13年，結合許多基金會、慈善團體、宗教團體，甚至民間善心企業，每年透過捐贈物資表達溫暖、善心。

蔡其昌說，在立法院中立法及修法，透過政府政策，監督推動更健全的社會福利，希望讓政府有更多的力氣把福利工作做好，縮短貧富差距，也透過民間力量盡一點微薄心意，希望在寒冬中，讓大家感受溫暖。（編輯：郭諭儒）1130127

立法院副院長蔡其昌（前右3）攜手天一圓德社會福利慈善事業基金會及慈善團體共同募集愛心物資，27日舉辦寒冬送暖活動，在清水及大甲服務處發送白米、麵條等民生物資，關懷地方弱勢族群，讓鄉親能溫暖過好年。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月27日
立法院副院長蔡其昌（前右3）攜手天一圓德社會福利慈善事業基金會及慈善團體共同募集愛心物資，27日舉辦寒冬送暖活動，在清水及大甲服務處發送白米、麵條等民生物資，關懷地方弱勢族群，讓鄉親能溫暖過好年。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年1月27日
#游錫堃
#立法院長
#蔡其昌
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