未續任院長辭職？游錫堃：議長退下來當議員是通例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北26日電）立法院長游錫堃今天接受廣播節目專訪時，對於若未能續任立法院長，是否辭職或擔任陽春立委，一再表示，這是假設性問題，現在不答覆，也還沒做決定，投票完就會知道，他有信心會當選。不過，他也提到，在先進民主國家，議長退下來當國會議員是通例。

游錫堃今天接受寶島聯播網周玉蔻新聞放鞭炮節目專訪時，對於主持人周玉蔻詢問，民間有人提到，如果游錫堃未能續任立法院長是否會辭職，讓民進黨不分區排名第14的王義川進入立法院當立委。

游錫堃說，這是假設性問題，他不會有壓力，且不是王義川遞補，是名列第13的王正旭遞補。

不過，當周玉蔻再次追問，未選上是否會辭職，讓年輕人進入立法院，游錫堃則重申，這是假設性問題，他不回答，最後更表示，主持人的說法是以訛傳訛，讓周玉蔻相當不滿，並澄清不是以訛傳訛，是民間的說法。

雙方各執一詞，氣氛相當火爆，游錫堃一再重複說「以訛傳訛」，周玉蔻怒責游錫堃不應如此回答，兩人爭執超過20分鐘，直到節目結束。

在雙方爭執之前，主持人詢問，未來國會不但朝小野大，還是三黨不過半，過去也曾朝小野大，是否覺得辛苦。游錫堃表示，執政黨、總統及行政院長會很辛苦，確實很多事情不好做，只要涉及意識形態的議案，例如當時軍購被退回69次，不過還是有很多預算通過，跟民生及國家發展有關的還是會做，讓政府可以放手做，就能做出成績。

不過，游錫堃也說，這是民主政治的可貴，民意政治，定期改選，他相信立法院各政黨會考慮到兩年後的縣市長選舉。

對於主持人詢問，當上院長的機率有幾成、要當選必須有民眾黨支持、有什麼策略，及是否已爭取到民眾黨的支持等問題。

游錫堃說，這是謀事在人，成事在天，盡力而為，現在還不知道，1月13日選舉後，各政黨席次已定，沒辦法改變這個架構，就在這個架構上努力。現在黨的推舉程序還沒完成，他對操盤策略不清楚，應該問負責的是民進黨立法院黨團總召柯建銘。

但游錫堃也透露，身兼民進黨主席的總統當選人賴清德日前曾找他到中央黨部，柯建銘等人也在場，賴清德重申國會自主，並責成柯建銘組一個小組去處理正副院長改選。

至於民眾黨若支持民進黨，是否認為受制於民眾黨，是否接受綠白合。游錫堃說，盡力而為，隨緣而行。只要人家沒有條件，願意投票給他，他都接受。

主持人詢問，若沒有當選院長，會不會難過。游錫堃說，會難過，他的觀念是希望台灣更好，如果選到比他更好的人選，尊重選舉結果。（編輯：蘇志宗）1130126