未續任院長辭不分區立委？游錫堃：內心有所決定

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）外界關注，若立法院長游錫堃未能續任立法院長是否會辭職不分區立委。游錫堃今天表示，「我內心有所決定」，當他成為民進黨團提名的院長候選人，會展開拜票活動。

游錫堃今天出席在立法院民主議政園區議事大樓前舉辦的「2024甲辰年國會迎新春－好運龍總來新春揮毫活動」。游錫堃與南投縣文化局長林榮森開筆，一同寫下「開放國會齊守護 自由民主萬年行」。

會後游錫堃接受媒體訪問，對於若未能續任立法院長，是否會辭職不分區立委。游錫堃表示，「我知道該怎麼做，我內心有所決定」，現在是假設性問題。游錫堃話鋒一轉表示，自己也有當選機會，為何一定要談落選的事情。

媒體提問，國會龍頭改選，有信心可獲得民眾黨投票支持嗎，以及民進黨團總召柯建銘認為民眾黨不分區立委當選人黃國昌提出4點國會改革了無新意，主張要拷問各黨太過班門弄斧。

游錫堃則認為，任何黨團、政黨、委員都是立法院長的候選人，都可以提出看法，他尊重。1月29日若民進黨團真正推薦他成為候選人，將會展開拜票，有票的盡可能前往拜票。

至於，傳出民眾黨討論院長投游錫堃，副院長不投民進黨立委蔡其昌。對此，游錫堃則說，尊重各黨團決定。選舉就是每人、每黨都會有自己想法，大家有不同想法，民主社會多元思考、多元主張，應該尊重。（編輯：郭諭儒）1130127

立法院中部辦公室27日舉辦新春揮毫活動，立法院長游錫堃（右）出席，現場體驗絹印方形春聯與紅包袋的活動。中央社記者趙麗妍攝 113年1月27日