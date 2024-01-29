游錫堃下午拜會民眾黨團 發公開信贊同4項國會改革

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（中央社記者王揚宇、林敬殷、蘇龍麒台北29日電）民進黨立法院黨團今天推出立法院長游錫堃爭取連任，游錫堃隨後發表致民眾黨立委當選人公開信，對民眾黨團提出承諾修法「建立國會聽證調查」、「人事同意權審查」及「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度等4項國會改革，他以個人身分表達贊同。

民進黨立法院黨團今天舉行黨團會議，推舉立法院長游錫堃、副院長蔡其昌搭檔，角逐第11屆立法院正副院長，由於三黨不過半，民眾黨團8票成為關鍵少數，游錫堃與蔡其昌將於下午2時30分拜會台灣民眾黨立法院黨團。

游錫堃上午黨團會議結束後在臉書發文「致台灣民眾黨八位立委當選人先進的公開信」表示，由於當前社會對政治人士閉門會談頗有意見，為避免引起疑慮，在登門之前，開誠布公採取公開信的方式，回應對國會改革的期待。

游錫堃說，他以追求台灣成為「民主憲政的正常國家」為職志，民主政治就是議會政治，「加強國會改革」理念與民眾黨立委當選人一致。

他說，民眾黨立委當選人要求的「5大國會改革項目」中的4項，包括承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」、朝向建立常設委員會單一召委制度，他謹以個人身分敬表贊同。

游錫堃說，如果能獲支持順利連任立法院院長，將依立法院組織法第3條第2項「立法院院長應本公平中立原則，維持立法院秩序，處理議事」規定，積極召開相關會議協商，合議促成「國會改革」目標的達成。

至於「承諾定期公布『相關經費使用』，貫徹公開透明原則」，游錫堃說，現行除已依據行政院主計處中央公務機關會計月報規定，每月在網站上公告預算執行報表、會計報表、參考表等3項報表外，也接受「立法院經費稽核委員會」對立法院經臨各費的收支按月稽考。

而屬於院長部分，游錫堃說，樂意依法公布，其他若還有未盡事宜之處，未來也可以召開相關黨團會議協商處理。（編輯：翟思嘉）1130129