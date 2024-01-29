韓國瑜拜會民眾黨團：溝通國會改革、未談及單一召委制

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（中央社記者王承中、郭建伸台北29日電）國民黨正副院長候選人韓國瑜、江啟臣今天拜會民眾黨團。韓國瑜表示，會中溝通國會改革，幾乎是無話不談，國民黨沒有任何資源，只有無比真誠來與民眾黨交流意見，請各界不要用負面思維看待這場良性又健康的拜會。

對於是否有談及民眾黨立委當選人黃國昌在昨天提出的「委員會單一召委制」，韓國瑜表示，沒有。今天就只談到黃國昌之前所提到的4項改革，大家的互動、共識都非常好。

黃國昌則表示，雙方進行非常良性且友善的交流，就如同韓國瑜所說的，這是非常健康良性的互動，絕對沒有外界所形容的私設刑堂，或是要密室協商交換東西。

第11屆立法院立委將於2月1日報到，當天將選出新任的正副院長。國民黨推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐正副院長。但由於國民黨席次未過半，擁有8席立委的民眾黨能左右最終結果。民眾黨也在日前提出國會改革4項承諾，做為與藍綠兩黨立法院正副院長人選的支持合作條件。

代表國民黨角逐立法院正副院長的不分區立委當選人韓國瑜（左2）、立委江啟臣（左1）29日上午拜會民眾黨立法院黨團，韓國瑜與民眾黨不分區立委當選人黃國昌（右2）擁抱致意。右1為民眾黨不分區立委當選人黃珊珊。中央社記者吳家昇攝 113年1月29日

韓國瑜、江啟臣在今天上午9時許，前往位於立法院青島三館的民眾黨立法院黨團辦公室，拜會民眾黨團，爭取支持。民眾黨立委當選人黃珊珊、黃國昌等人，則在青島三館外迎接韓國瑜、江啟臣等一行，隨後前往位在青島三館3樓的民眾黨團會議室進行合照及閉門座談。

雙方的閉門座談歷時約40分鐘，上午9時40分許，韓國瑜、江啟臣及黃珊珊、黃國昌等民眾黨立委當選人一行，在青島三館外接受媒體聯訪。

韓國瑜表示，今天他跟江啟臣很榮幸拜訪民眾黨團總召黃國昌等民眾黨8位立委當選人，民眾黨的安排非常貼心，先讓所有媒體拍照再進行閉門會議，結束再接受聯合採訪，貼心又細膩。

韓國瑜指出，大家在會中溝通國會改革，在野黨未來能否聯手滿足台灣人民需求與期待，雙方在會中幾乎是無話不談，所有溝通的意見都非常徹底。

韓國瑜表示，另外就是情感交流，很多人都說密室協商好像有利益勾結，他要再次澄清，當今國民黨是在野黨，國民黨沒有任何資源，只有無比真誠來與民眾黨交流意見，請各界不要用負面思維看待這場良性又健康的拜會。

韓國瑜指出，期待跟民眾黨8席立委當選人在未來立法院，為新國會帶來新改革、新期待，能夠共同有更卓越的表現，滿足人民的期待。

媒體詢問韓國瑜，日前藍營內部擔心君悅事件2.0版上演。韓國瑜說，想太多。（編輯：楊凱翔）1130129