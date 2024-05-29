卓榮泰：將列國會職權修法窒礙難行部分 研議提覆議

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院長卓榮泰今天拜會立法院時表示，行政院將在收到立法院三讀通過的立法院職權行使法及刑法部分條文後，請專家學者協助審視，臚列窒礙難行部分，研議提出覆議。

立法院會31日將邀請卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針報告並備質詢，卓榮泰今天下午依慣例率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，赴立法院拜會立法院長韓國瑜、民進黨團與國民黨團，另外明天下午將拜會民眾黨團。

行政院晚間透過新聞稿轉述，卓榮泰拜會韓國瑜時致詞表示，感謝韓國瑜再度撥冗接見，促成2人在短時間內2度會面，衷心期盼韓國瑜能持續發揮影響力，讓行政、立法兩院互動順暢。

卓榮泰說，2院共同合作，才能讓國家持續往前邁進，他與韓國瑜建立了熱線管道，能夠隨時保持聯繫，就國家政務的推動誠心誠意溝通，實為一樁美事。

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。卓榮泰說，法案引起社會不少討論，立法院議場外也有民眾和團體表達不同意見，這幾天來，他已努力善盡各種可能，但結果仍是不如預期。

他表示，有鑑於此，行政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，請專家學者協助審視，並具體臚列此次法律修正案有窒礙難行部分，研議依憲法增修條文所定的程序移請立法院覆議。

卓榮泰表示，行政院、立法院都是憲政機關，此次研議提出覆議，絕不是要升高2院對立與衝突，而是希望忠實捍衛憲政秩序，並透過憲政程序再次審視立法院近期所通過的法案，同時也希望透過民主對話的過程，完善立法程序。

此外，卓榮泰也說，行政院仍希望將「打詐新4法」列為最優先處理法案，並暫時擱置具有爭議的法案，以即時推出更多符合民眾迫切所需的福國利民政策。

他也說，「113年度中央政府總預算追加預算案」已經送到立法院，預計補助台電新台幣1000億元，盼協助台電永續經營，希望立法院能儘速通過相關追加預算案。（編輯：謝佳珍）1130529