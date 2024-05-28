立院三讀得舉行聽證會 關係人虛偽陳述最重罰20萬

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（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，新增聽證權的行使規範，也規定出席聽證會的社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

立法院司法及法制委員會4月15日審查國民黨立委傅崐萁、台灣民眾黨立法院黨團所提立法院職權行使法部分條文修正草案等案，當天雖初審通過，但全數條文保留，交黨團協商。

後經立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲主持的朝野黨團協商無共識下，吳宗憲宣告依規定送院會。本案列為5月17日、5月21日、5月24日、5月28日院會的討論事項，而5月17日、5月21日、5月24日均挑燈夜戰，延長開會時間到午夜12時。

全案在立法院會逐條討論時，經舉手表決，藍白挾人數優勢，通過國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團共提的再修正動議，增訂第9章之1「聽證會之舉行」。

三讀通過條文也規定，各委員會、調查委員會、調查專案小組為審查院會交付的議案、全院委員會為補選副總統、彈劾總統副總統或審查行使同意權案，得依憲法第67條第2項規定舉行聽證會。

三讀條文也規範聽證會除應秘密事項外，應公開舉行，但涉及個人隱私、個人生命、營業秘密等情形，可以部分或全部不公開，並規定秘密會議或不公開方式與會者，負有保密事項的義務。

三讀條文明定，聽證會須經全院委員會、各委員會、調查委員會或調查專案小組召集委員同意，或經前列委員會、專案小組全體委員1/3以上的連署或附議，並經院會議決，方得舉行。

三讀條文規定，聽證會得邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言。應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席。受邀出席的政府人員或與調查事件相關的社會上有關係人員於必要時，經主席同意，得由律師、相關專業人員或其他輔佐人在場協助。

此外，三讀條文規定，涉及國家安全、國防及外交的國家機密事項，以及逾越聽證會調查目的所提出的詰問或對質、依行政訴訟法規定得拒絕證言的事項、涉及受法律明定保護的個人隱私或其他秘密事項，如果有這4種情形之一者，出席人員得拒絕證言或表達意見。

至於聽證會舉行的相關罰則，三讀條文明定，無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料者，得經立法院會決議，處1萬以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。出席聽證會的社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

相關救濟，三讀條文規定，受處分者如有不服，得向立法院所在地的行政法院提起行政訴訟。

三讀通過條文也規定，出席聽證會的政府人員為證言時，為虛偽陳述者，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，移送彈劾或懲戒。出席聽證會的政府人員為證言時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。（編輯：蘇龍麒、林克倫）1130528