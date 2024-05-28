立院職權行使法修正三讀 釋憲、政院是否覆議成下階段攻防焦點
2024/5/28 19:30（5/28 19:56 更新）
（中央社網站28日電）立法院今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會的行為，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。
民進黨團批評國民黨團、民眾黨團所提法案內容涉及違憲擴權，場外則聚集大批民眾抗議， 訴求「沒有討論 不是民主」，要求退回法案。儘管法案已三讀通過，但爭議仍未平息，民進黨團已表態將聲請釋憲、行政院則有移請立院覆議救濟手段，成為下一階段朝野攻防焦點。（編輯：林傑立）1130528
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