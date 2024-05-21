立法院職權行使法二讀 被質詢人藐視國會最高罰20萬

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（中央社記者王揚宇台北21日電）在藍白挾人數優勢下，立法院會今天處理立法院職權行使法部分條文修正草案，經二讀表決，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

全案今天在立法院處理時，經舉手表決後，藍白挾人數優勢，通過國民黨團、民眾黨團共提的再修正動議。

為完備立法院監督行政之權，二讀條文規定，質詢的答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。被質詢人除為避免國防、外交明顯立即的危害或依法應秘密的事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會的行為。被質詢人非經立法院院會或各委員會同意，不得缺席。

二讀條文規定，違反上述規定的政府人員，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，移送彈劾或懲戒。

二讀條文規定，被質詢人經主席依規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人2萬元以上20萬元以下罰鍰。逾期仍不改正者，得按次連續課處罰鍰。

此外，政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。

立法院職權行使法規定，「第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正」。（編輯：蘇龍麒）1130521

影片來源：國會頻道

國民黨立法院黨團一早就在議場前完成集結，黨團總召傅崐萁（前中）接受媒體訪問時表示，院會17日已通過部分條文，預計今天能全部三讀通過。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日

立法院長韓國瑜（前右4）21日上午宣布開會後表示，有3個心裡的感想要說，但因為現場藍綠白立委聲量太大，韓國瑜始終無法說完感想，隨後宣布休息。中央社記者翁睿坤攝 113年5月21日