立法院職權行使法二讀 被質詢人藐視國會最高罰20萬
2024/5/21 10:22（5/21 10:47 更新）
（中央社記者王揚宇台北21日電）在藍白挾人數優勢下，立法院會今天處理立法院職權行使法部分條文修正草案，經二讀表決，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。
全案今天在立法院處理時，經舉手表決後，藍白挾人數優勢，通過國民黨團、民眾黨團共提的再修正動議。
為完備立法院監督行政之權，二讀條文規定，質詢的答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。被質詢人除為避免國防、外交明顯立即的危害或依法應秘密的事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會的行為。被質詢人非經立法院院會或各委員會同意，不得缺席。
二讀條文規定，違反上述規定的政府人員，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，移送彈劾或懲戒。
二讀條文規定，被質詢人經主席依規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人2萬元以上20萬元以下罰鍰。逾期仍不改正者，得按次連續課處罰鍰。
此外，政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。
立法院職權行使法規定，「第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正」。（編輯：蘇龍麒）1130521
影片來源：國會頻道
延伸閱讀立法院朝野對峙 韓國瑜喊話：新總統上任若再衝突怎麼交代[影]立法院續審國會職權相關法案 國民黨民眾黨占主席台[影]立法院續審國會職權法案 柯建銘：占主席台的是習近平[影]民眾黨團提3點駁律師公會 沈伯洋反嗆撒謊3次立法院續審國會職權相關法案 民進黨提重付審查表決吞敗
- 2024/05/21 10:36
- 立法院職權行使法二讀 被質詢人藐視國會最高罰20萬2024/05/21 10:22
- 2024/05/21 09:57
- 2024/05/21 09:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
立法院續審國會職權法案 柯建銘：占主席台的是習近平[影]