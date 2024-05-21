立院審國會職權修法 民團場外集結抗議【圖輯】
2024/5/21 11:02（5/21 12:22 更新）
（中央社網站21日電）繼17日嚴重衝突後，立法院今天繼續審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，以行動抗議審查過程違背民主程序，參與者高舉「沒有討論 沒有民主」、「全案保留 等於沒審」等標語表達不滿。
（編輯：林廷軍）1130521
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