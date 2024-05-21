立院審國會職權修法 民團場外集結抗議【圖輯】

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（中央社網站21日電）繼17日嚴重衝突後，立法院今天繼續審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，以行動抗議審查過程違背民主程序，參與者高舉「沒有討論 沒有民主」、「全案保留 等於沒審」等標語表達不滿。

許多群眾聚集在立法院外，表達對於國會職權修法審查過程的不滿。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日

多個民間團體在立法院外集結，抗議國會職權修法審查過程違背民主程序。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日

群眾在立法院外集結，高舉「全案保留 等於沒審」等標語。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日

多個民間團體21日在立法院外舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，抗議藍白黨團聯手沒收民主程序。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日

立法院會場外聚集約40個民間團體，逾200人要求藍、白立委正視人民訴求。中央社記者黃麗芸攝 113年5月21日

（編輯：林廷軍）1130521