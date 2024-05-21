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立院審國會職權修法 民團場外集結抗議【圖輯】

2024/5/21 11:02（5/21 12:22 更新）
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立法院會21日繼續處理藍白黨團提出的國會職權修正相關法案，多個民間團體號召群眾在立法院外集結，高舉「沒有討論 沒有民主」等標語表達對審查過程的不滿。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
立法院會21日繼續處理藍白黨團提出的國會職權修正相關法案，多個民間團體號召群眾在立法院外集結，高舉「沒有討論 沒有民主」等標語表達對審查過程的不滿。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
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（中央社網站21日電）繼17日嚴重衝突後，立法院今天繼續審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，以行動抗議審查過程違背民主程序，參與者高舉「沒有討論 沒有民主」、「全案保留 等於沒審」等標語表達不滿。

國會職權修法衝突 各界怎麼看
許多群眾聚集在立法院外，表達對於國會職權修法審查過程的不滿。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
許多群眾聚集在立法院外，表達對於國會職權修法審查過程的不滿。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
多個民間團體在立法院外集結，抗議國會職權修法審查過程違背民主程序。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
多個民間團體在立法院外集結，抗議國會職權修法審查過程違背民主程序。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
群眾在立法院外集結，高舉「全案保留 等於沒審」等標語。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
群眾在立法院外集結，高舉「全案保留 等於沒審」等標語。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
多個民間團體21日在立法院外舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，抗議藍白黨團聯手沒收民主程序。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
多個民間團體21日在立法院外舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，抗議藍白黨團聯手沒收民主程序。中央社記者王騰毅攝 113年5月21日
立法院會場外聚集約40個民間團體，逾200人要求藍、白立委正視人民訴求。中央社記者黃麗芸攝 113年5月21日
立法院會場外聚集約40個民間團體，逾200人要求藍、白立委正視人民訴求。中央社記者黃麗芸攝 113年5月21日

（編輯：林廷軍）1130521

#立法院
#國會改革
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