立法院續審國會職權相關法案 民進黨提重付審查表決吞敗

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（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，民進黨團不滿國會擴權法案不符程序正義，希望休息協商、退回重審，因此提議全案重付審查，但經舉手表決下，不敵藍白挾人數優勢吞敗。

立法院會17日審查國會職權修法相關法案，藍綠爆發數波激烈衝突，導致民進黨立委沈伯洋等6位立委，因身體不適而送醫；晚間9時起在議場外也有數百名民眾自發性集結，高喊「沒有討論、不是民主」。

立法院會今天繼續處理國會職權修正相關法案，針對立法院職權行使法部分條文修正草案，藍綠依舊吵翻天，截至上午10時，僅隔空叫陣，未有激烈肢體衝突。

院會二讀表決完立法院職權行使法第25條，要審查下一個條文時，民進黨團提議全案重付審查，退回重審，但經舉手表決，贊成者50人，贊成者少數，民進黨團提案不通過。

本案表決結束後，民進黨團總召柯建銘提出希望朝野協商，會議主席、立法院長韓國瑜說，請各黨團幹部進入主席休息室，再次進行協商，截至上午10時25分許，會議狀態仍在休息中。（編輯：蘇龍麒）1130521