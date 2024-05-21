立法院朝野對峙 韓國瑜喊話：新總統上任若再衝突怎麼交代[影]

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（中央社記者陳俊華台北21日電）立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，立法院長韓國瑜宣布開會後表示，5月17日打得頭破血流，希望讓世界看到台灣的真善美，新總統上任第二天如果再發生衝突，要怎麼交代。

韓國瑜原本表示，有3個心裡的感想要說，但因為現場藍綠白立委聲量太大，韓國瑜始終無法說完感想，隨後宣布休息。朝野黨團幹部則到議場後方溝通。

立法院會17日審查國會職權修法相關法案，藍綠爆發數波激烈衝突，導致民進黨立委沈伯洋等6位立委，因身體不適而送醫；晚間9時起在議場外也有數百名民眾自發性集結，高喊「沒有討論、不是民主」。

立法院會今天繼續處理國會職權修正相關法案，國民黨立法院黨團清晨5時30分在議場前完成集結，與民眾黨立法院黨團合作守住議場大門，並於7時議場開門後，順利占據主席台。

上午8時45分，民進黨團立委進入議場，國民黨立委則在主席台上就定位戒備，民進黨立委高喊「退回重審、反黑箱」、「要審查、要協商」、「民主已死、國會沈淪」等口號，國民黨立委則喊「要開會、要改革」。

影片來源：中央社

上午9時韓國瑜順入進入議場後，在9時3分宣布開會。韓國瑜表示，請大家安靜，容許他宣布3個重點，他心裡的感慨要跟大家分享，5月17日國會打架打得頭破血流，讓全世界看到台灣不是看到真善美。新總統昨天就職，今天是第二天，如果立法院再發生衝突，要怎麼交代。

民進黨團立委則在台下要求「不要廢話」、「要開會、就下台」，國民黨立委則要民進黨立委「尊重院長」。

韓國瑜接著說，上週五（17日）院會情況，基於維護院會主席人身安全、保護主席順利主持院會，議場後方主席休息室，會做適當安全管理。

韓國瑜表示，針對討論事項第一案，他在黨團協商會議曾提出逐條討論時，各黨團各派1人發言，結果民進黨團不同意。現在要再問一次，國民黨團、民眾黨團都同意，民進黨團同意與否。但現在民進黨團不同意，就依照議事規則處理，隨即宣布院會休息，並請各黨團幹部到院長休息室溝通。（編輯：蘇龍麒）1130521

影片來源：國會頻道