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立院挑燈夜戰審國會職權修法 朝野激烈衝突6立委送醫

2024/5/17 22:34（5/17 23:23 更新）
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立法院會17日處理藍白國會改革法案屢傳肢體衝突，晚間朝野立委再度上演激烈攻防，各方人馬推擠拉扯，民進黨立委吳秉叡（前中白襯衫者）一度勒著脖子。中央社記者翁睿坤攝　113年5月17日
立法院會17日處理藍白國會改革法案屢傳肢體衝突，晚間朝野立委再度上演激烈攻防，各方人馬推擠拉扯，民進黨立委吳秉叡（前中白襯衫者）一度勒著脖子。中央社記者翁睿坤攝　113年5月17日
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（中央社記者陳俊華、王揚宇台北17日電）立法院會今天處理國會改革法案，朝野從清晨起爆發多起肢體衝突，傍晚開始進行處理，晚間7時左右爆發嚴重衝突，造成至少6位立委送醫。

截至晚間10時，計有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄、郭國文與國民黨立委吳宗憲等6位立委，因身體不適而送醫。 

 立法院會今天排定處理國民黨團、民眾黨團所提，攸關國會改革的相關法案，包括立法院職權行使法、刑法、立法委員互選院長副院長辦法等修法。

由於修法內容中的藐視國會罪、國會調查權、總統國情報告等，朝野歧見極大，占人數優勢的國民黨團、民眾黨團從前天開始在議場前排班，確保法案得以順利通過，民進黨也動員全力阻擋，讓立法院瀰漫山雨欲來風滿樓的氣氛。

立法院果然一早就爆發衝突，民進黨立法院黨團於上午6時45分左右突然現身議場前，和國民黨團爆發嚴重推擠。最終國民黨團、民眾黨團憑藉著人數優勢，順利占據議場主席台。

上午10時8分，立法院長韓國瑜才在國民黨立委護送下進入議場，宣布開會。在宣讀完協商結論後，並未進行國是論壇，而是直接進入報告事項，在處理逕付二讀、進行表決時，民進黨立委欲攻上主席台，朝野數度爆發推擠。

直到中午，院會議程一直未進入討論事項，韓國瑜在11時49分宣布休息、朝野協商，但朝野黨團對於議程、法案都無法達成共識，韓國瑜宣布休息用餐到下午2時，再繼續協商。

下午2時53分，韓國瑜回到議場後，藍綠立委再次爆發推擠衝突。韓國瑜表示，因各黨團還在溝通，院會繼續休息協商，並在下午3時30分第3度召集朝野協商。

第3度協商最終仍然破裂，朝野立委下午5時後陸續回到議場，表決通過延長開會時間至處理完所有國會改革法案為止後，開始逐條討論、發言、表決，過程中一度爆發嚴重肢體衝突，包括民進黨立委沈伯洋等6名藍綠立委送醫。

藍白立委強力排除民進黨立委抗爭，直到深夜10時，仍持續挑燈夜戰，逐條審議立法院職權行使法等修法。

此外，場外也陸續有民眾聚集，高喊「韓國瑜下台」等口號，目前已經有上百名民眾集結，現場也有大批警力進駐，並拉起拒馬。（編輯：張均懋）1130517

立法院會17日處理國會改革法案，晚間進入逐條討論時，藍綠立委爆發激烈衝突，民進黨立委莊瑞雄（坐者）因身體不適，送醫急救。中央社記者陳俊華攝 113年5月17日
立法院會17日處理國會改革法案，晚間進入逐條討論時，藍綠立委爆發激烈衝突，民進黨立委莊瑞雄（坐者）因身體不適，送醫急救。中央社記者陳俊華攝 113年5月17日
立法院會17日處理國會改革相關法案，晚間7時左右，民進黨立委欲搶占主席台阻止會議繼續進行，立委沈伯洋遭國民黨立委推下主席台、頭部著地，現場隨後叫來救護車，沈伯洋被送往台大醫院。中央社記者陳俊華攝 113年5月17日
立法院會17日處理國會改革相關法案，晚間7時左右，民進黨立委欲搶占主席台阻止會議繼續進行，立委沈伯洋遭國民黨立委推下主席台、頭部著地，現場隨後叫來救護車，沈伯洋被送往台大醫院。中央社記者陳俊華攝 113年5月17日
立法院會17日晚間處理藍白所提國會改革相關法案，民進黨立委郭國文（卡其色長褲者）嘗試占領主席台以阻止會議繼續進行，朝野立委爆發衝突，過程中郭國文意外摔下主席台。中央社記者翁睿坤攝　113年5月17日
立法院會17日晚間處理藍白所提國會改革相關法案，民進黨立委郭國文（卡其色長褲者）嘗試占領主席台以阻止會議繼續進行，朝野立委爆發衝突，過程中郭國文意外摔下主席台。中央社記者翁睿坤攝　113年5月17日
立法院會17日處理藍白所提國會改革法案，晚間進行逐條討論時，民進黨立委沈伯洋（中摔落者）等人欲搶占主席台但遭國民黨立委推落，沈伯洋以倒栽蔥方式摔下，隨後被救護車送往醫院就醫。中央社記者翁睿坤攝 113年5月17日
立法院會17日處理藍白所提國會改革法案，晚間進行逐條討論時，民進黨立委沈伯洋（中摔落者）等人欲搶占主席台但遭國民黨立委推落，沈伯洋以倒栽蔥方式摔下，隨後被救護車送往醫院就醫。中央社記者翁睿坤攝 113年5月17日
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