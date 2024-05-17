國民黨：嚴厲譴責民進黨暴力杯葛議事 執意反改革

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，朝野立委發生嚴重衝突，過程中民進黨立委郭國文搶走立法院秘書長周萬來懷中資料；國民黨表示，嚴厲譴責民進黨暴力杯葛議事、執意反改革，並對周萬來表達慰問。

立法院會今天欲處理藍白所提國會改革法案，綠營認為程序不完備，立法院長韓國瑜數次召集協商未果，藍綠發生多次衝突。

國民黨晚間發出新聞稿，副發言人康晉瑜批評，民進黨過去多次主張國會改革，如今民進黨多位立委卻用暴力的低劣手法阻礙改革，令人遺憾。堂堂民進黨不僅對國會改革論述蒼白無力、禁不起檢驗，甚至不惜為了幫行政部門迴避國會監督，暴力杯葛「反改革」。

康晉瑜也表示，不僅民進黨反改革的姿態令人痛心，其暴力阻擾議事、癱瘓國會的行徑，更令國人嘆為觀止；郭國文強奪高齡72歲的周萬來手中提案，讓民主程序無從進行。

康晉瑜指出，國民黨除了對周萬來表達慰問，更要嚴正呼籲民進黨停止暴力的反改革行徑，別再辜負民眾對國會改革的期待。

立法院會今天早上在處理報告事項時，朝野立委一度發生推擠，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽，國民黨主席朱立倫對此說，希望民進黨能夠回頭是岸、能夠共同推動改革，也希望總統當選人賴清德「你講兩句話吧」。（編輯：翟思嘉、林克倫）1130517

立法院會17日處理藍白所提國會改革法案，朝野多次爆發衝突，民進黨立委郭國文（前中白衣者）下午一度上前搶走立法院秘書長周萬來（前左）手中提案資料，周圍眾人目睹傻眼。中央社記者徐肇昌攝 113年5月17日