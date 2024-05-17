國民黨民眾黨拚國會改革法案三讀 與民進黨立委激烈肢體衝突[影]

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院會今天將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野為搶提案順序，雙方在議場門口爆發激烈肢體衝突，發生嚴重推擠。最終藍、白立委成功占據主席台，試圖確保議事能順利進行。

立法院院會今天將處理國會改革相關法案，國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團甲級動員應戰，國民黨、民眾黨團從15日起就在立法院前輪值守夜，準備於今天上午7時搶得優先提案權。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁一早就率國民黨立委在議場前誓師，他表示，昨天執政黨說會用一切史上最激烈的手段來製造衝突，但國民黨上午6時就在這裡枕戈待旦，人民的託付絕對會奮戰到底，讓國會改革法案三讀通過。

傅崐萁說，國民黨今天眾志成城，大家的元氣來自於人民的託付，大家的肩膀願意來承擔所有的事情，勇敢站在這面對強大的執政黨、網軍側翼不斷的攻擊，甚至司法迫害；只要明天會更好，讓下一代成長在更好的環境，會堅持奮戰到底。

民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早受訪時，稱立法院恐爆發嚴重衝突，他呼籲，立法院長韓國瑜角色很關鍵，應守最後一道防線，抗拒藍白壓力，「你不是藍白的院長，你是國會的院長」。

柯建銘說，藍白仗著國會多數一路壓到底，可以在院會抽出法案逕付二讀、程序委員會擋案及委員會沒收發言，國會改革法案也不讓民進黨版併案審查，民進黨召委5度排案最終仍散會。

他直言，立法院以前沒人沒收委員會，會讓各委員充分發言，這是台灣民主可貴之處，現在卻到院會直接表決，假如這樣可以的話，將破壞好不容易建立起的民主，國會已然香港化、人大化。

民進黨團於上午6時45分左右突然現身議場前，和國民黨團爆發激烈衝突，發生嚴重推擠。國民黨團不斷高喊「民進黨暴力黨」，雙方在上午7時議場開門要讓議事人員後進入時，朝野黨團為爭取主導權，開始在門口推擠，試圖搶先衝進議場。

其中，民眾黨立法院黨團總召黃國昌在議場簽到處，對著柯建銘大聲喊，為什麼可以插隊，場面一度火爆。最終，國民黨團、民眾黨團憑藉著人數優勢，順利占據議場主席台，要讓上午9時能順利開會；而民進黨團則是在主席台下集結，與國民黨團相互對峙，朝野雙方口角衝突不斷。

不過，國民黨立委徐巧芯在議場內拿出笛子吹奏國歌、國旗歌等歌曲，讓現場一度沉默。（編輯：張良知）1130517

立法院會17日將處理國會改革相關法案，朝野黨團為爭取主導權，雙方開始在門外爆發推擠，試圖搶先衝進議場。中央社記者謝佳璋攝 113年5月17日