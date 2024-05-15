民進黨批再生醫療雙法被擋 國民黨：下週排院會勿扣帽子

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（中央社記者王揚宇、王承中台北15日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，立法院程序委員會14日討論院會議程時，國民黨為遂行其政治意圖，藍白政治掛帥、棄民生，「亂擋」攸關病患權益的再生醫療雙法，無法在17日的院會三讀。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷在立法院受訪表示，昨天在程序委員會中就已經表達，因為17日院會要處理國會改革相關法案，希望讓議事能夠單純化，下周就會將再生醫療法排入院會討論事項並進行三讀，民進黨不用一直扣人帽子。

立法院程序委員會14日開會，討論17日、21日2天一次會的院會議程草案，在藍白人數優勢下，經表決確定院會議程，討論事項通過國民黨的提案，將處理國民黨團、民眾黨團所提，攸關國會改革的相關法案，以及國民黨團總召傅崐萁所提的環島高鐵建設特別條例草案、花東快建設特別條例草案等案。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人今天召開「亂黨！亂擋」記者會，說明14日程序委員會發生的狀況。

吳思瑤說，經過漫長討論，立法院衛環委員會9日初審通過再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案，將再生醫療雙法送出委員會，而且條文完全通過、不須協商，讓重症、癌症、慢性病患者可以獲得最新的再生醫療療法，守護他們的健康及維護病人權益。

吳思瑤說，然而國民黨為了遂行17日可以表決他們想要的國會擴權法案及交通建設2大錢坑法案，因此藍白聯手將相關案件排進17日的院會議程，並把再生醫療雙法給擋下來，根本在亂擋，希望民眾一起反制並譴責。

莊瑞雄說，在國會中從事政治攻防很正常，但要講道理、要有人性；再生醫療雙法這類民生重大法案、涉及人民健康的法案、沒有政治味道及政黨色彩的法案，國民黨卻看不上眼。

莊瑞雄質疑，這些攸關病患權益的法案，各黨無不同看法，但在程序委員會為了政治鬥爭，就犧牲民眾權益，這叫做民意優先、民生優先嗎。

洪孟楷指出，真正政治掛帥是民進黨，再生醫療法在第10屆立法院討論非常多，但被當時的多數黨、民進黨喊卡，無法三讀通過。本屆立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委王育敏很負責任的排案審查，國民黨團才是真正在乎再生醫療法。

洪孟楷也表示，莊瑞雄昨天在程序委員會現場，對著民眾黨立委林國成指「空空」、「被人牽著走」等羞辱性的言語。奉勸民進黨是執政黨，還是要有最基本的涵養，不要把不實的指控扣在別的政黨上，國民黨團一定會用最快的速度將再生醫療法排入院會議程。

立法院社會福利及衛生環境委員會8日、9日排審再生醫療雙法草案，經過2天與衛福部協商討論，朝野最終凝聚共識，修改部分政院版草案文字並初審通過。

初審通過條文明定，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰，而執行再生技術前應進行並完成人體試驗，但恩慈治療有條件免完成人體試驗。（編輯：郭無患）1130515