國會改革修法17日恐掀表決大戰 藍委議場前輪流排班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北15日電）立法院會17日將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野恐上演表決大戰。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，為確保17日院會的議事順暢，國民黨立委即刻起將在議場前輪流排班，守住議場門口，避免民進黨團惡意用案海戰術或冗長發言來杯葛議程。

立法院程序委員會確定17日、21日的院會議程，將藍白所提的國會改革相關法案列為討論事項，由於協商冷凍期將於16日到期，17日院會立法院恐上演表決大戰。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等黨團三長，率20多名國民黨立委在立法院議場前召開記者會。

洪孟楷指出，為確保17日院會的議事順暢，國民黨立委即刻起將在議場前輪流排班，守住議場門口，並在17日上午7時第一個送案，要求當天議程必須依照程序委員會通過的議程進行，避免民進黨團惡意用案海戰術或冗長發言來杯葛議程。

洪孟楷表示，國民黨團一切按照議事規則，呼籲民進黨不要阻撓國會改革的進行。他說，有聽聞民進黨團當天不排除要霸占主席台，民進黨身為執政黨，如果還想跟民意作對，不願面對多數民眾期待的國會改革，要用暴力杯葛議事，國民黨絕對奉陪。

洪孟楷指出，國民黨推出的國會改革法案，是經過公聽會、委員會的逐條審查，且經朝野協商，立法程序已完備，17日院會表決是最後的程序，國民黨團希望17日的院會能好好就國會改革法案逐條、逐案討論，並表決，一切按照議事規則，即使面對惡意的暴力手段，也不會退讓，堅定站穩國會改革的立場。

傅崐萁表示，總統當選人賴清德即將在520就職成立新政府，新民意產生的新國會即將為民眾在未來4年展開全新的政治形態。民進黨過去不斷強調的國會改革，將在17日立法院會正式三讀，國民黨立委此時此刻在議場前排隊，就是基於國會民主，並按照制度走，希望院會當天的議事能夠完全按照程序委員會通過的議程，一案案討論，讓台灣有全新的政府及全新的政治形態。

傅崐萁指出，呼籲民進黨是要大家一起好好把所有不法事情糾舉出來，讓所有人民了解清楚，還是要選擇過去武鬥的老路，展現蠻橫的一面，17日就會看到民進黨是否有洗心革面的決心，大家拭目以待，盼民進黨遵守國會議事規則，做一個負責任的執政黨，健全國會職能，這才是國家人民之福。（編輯：蘇龍麒）1130515