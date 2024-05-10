藍白立委18日登太平島 馬英九：名正言順毫無不妥

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨、民眾黨立委預計18日搭機前往太平島，前總統馬英九今天指出，他對此表達全力肯定與鼓勵之意，太平島本來就是中華民國的固有領土，立委登島維護國家主權，名正言順，毫無不妥。

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君將帶隊前往太平島考察，包含國民黨、民眾黨共20名立委參加，考察團原訂16日出發，但考量立法院17日院會將表決國會改革等重要法案，因此將登島日期延後至18日。

馬英九今天下午透過臉書表示，立法院20多位國民黨與民眾黨立委，預定將於近日登上太平島，維護主權，他對此表達全力肯定與鼓勵之意。

馬英九說明，更重要的是，太平島本來就是中華民國的固有領土，立委登島維護國家主權，名正言順，毫無不妥，立委此行也是去呼籲及推動南海的和平與合作。據說有某友邦私下反對立委去太平島，但是中華民國有自己的國家利益，不是任何其他國家的附庸國。

馬英九提到，因此他樂見並支持立委登島，堅持中華民國追求南海和平、支持國際合作、保衛國家領土的立場，絕對不能退卻。他當年即未理會該友邦的反對意見，今年自然應該比照辦理。

馬英九重申，他當年提出「南海和平倡議」後，就決定在總統卸任前去一趟太平島視察，他並提出「南海和平倡議路徑圖」，要將太平島變成「和平與合作之島」。這個決定背後最重要的原因，就是2013年菲律賓已依1994年「聯合國海洋法公約」向海牙國際法庭提出南海仲裁案，因此如果沒有積極作為，將處於不利地位。

馬英九解釋，中華民國總統登太平島，其實已有前例。1945年8月抗戰勝利後，太平島自1946年由中華民國海軍收復以來，由於交通不便，過去的幾任總統並未登島，直到前總統陳水扁於任內興建機場跑道，並於2008年2月2日搭乘空軍C-130運輸機登島視察，宣布跑道要供人道救援之用，協助援救萬一受困的漁民。

馬英九說明，他2015年帶著隨團官員與學者在島上訪視各地，包括南沙醫院、郵局、農場、水井、飛行跑道、新建碼頭與燈塔、觀音堂、海軍紀念碑等設施，還在島上的中華郵政代辦所投寄信件回台灣，並與駐島人員共進午餐，他也當場生飲五號井的淡水，南海其他的島礁都沒有這麼好的水，品質絕佳。（編輯：張若瑤）1130510