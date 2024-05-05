參加太平島考察 江啟臣：捍衛主權義不容辭

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（中央社記者王承中台北5日電）立法院副院長江啟臣今天表示，立院前往太平島考察建設、了解防務、慰勞官兵，就是傳達全民對領土主權的堅持，以及對前線官兵的支持，不應有朝野黨派之分；只要能用行動捍衛國家主權、團結中華民國，他絕對義不容辭。

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君，16日將帶隊前往太平島考察，包含國民黨、民眾黨共20位立委參與。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白立委準備要登太平島，是替中國長威風，給自家政府添亂。

立法院副院長江啟臣今天發布聲明指出，捍衛國家領土主權，做國軍最大後盾，不應有朝野之分、黨派之別，別讓1600公里外戍守太平島的國軍官兵孤單。

江啟臣表示，國防部每年舉辦「全民國防教育南沙研習營」，邀請全國從事全民國防教育課程的教師、大專院校學生前往「太平島」，目的在於「宣示國家南海主權，見證官兵偵巡護漁辛勞，深耕國土主權意識，擴大全民國防教育成效」。

江啟臣指出，國防部都希望邀請學生老師登島宣示領土主權，即使2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，整個區域情勢緊張升高，國防部也未曾停辦，甚至也都是在4至7月舉行，難道這也是為複雜的南海情勢添亂、在替中國大陸助威、對外釋放錯誤訊息。

江啟臣表示，太平島是中華民國領土，毋庸置疑。他尊重總統及行政院是否前往的決定，但立法院前往考察建設、了解防務、慰勞官兵，就是傳達全民對領土主權的堅持，以及對前線官兵的支持。

江啟臣指出，過去歷任總統都公開宣示太平島是中華民國領土，絕不退讓，過去立法院也都有不分朝野黨派的立委共同前往考察；而前往的時間與方式，都是由國防部通盤考量和安排，所有立委也都配合，因為大家的目的一致，就是要前往宣示領土主權、考察防務、慰勞前線官兵。（編輯：林克倫）1130505