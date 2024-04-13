夏立言訪美分享對中國觀察 4月下旬再赴對岸

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）國民黨副主席夏立言正於華府訪問，他今天表示，美方學者及智庫多關切國民黨未來方向，也想了解他出訪中國的第一手觀察，他並趁這次交流捍衛國民黨的國防政策。結束訪美行後，他4月下旬將再次赴中。

夏立言與國民黨國際部主任黃介正等人4日訪美，於美東時間7日飛抵華府，展開為期6天的拜會行程並參加智庫兵推，他今天與媒體茶敘，除了重申此行來見見老朋友，也提到與美國學界分享赴中國訪問的情形及國民黨走向。

他向美國學者強調，國民黨過去失敗的原因之一，是在於對外呈現「老政黨」形象，因此國民黨主席朱立倫指派了許多年輕新血到黨內。

他說，「（美國）很多人都不知道（國民黨擴大年輕陣營），他們聽了也很詫異的是，國民黨在立法院中是最年輕的政黨」。國民黨將用更年輕、現代的方式自我呈現，希望未來贏得更多選票。

對於外界質疑國民黨如今成為國會最大黨，國防預算是否將刪減，夏立言強調國民黨絕對支持增加國防預算或採購任何武器，他也向美方如此說明，並解釋「在立法院攻防的策略，不代表國民黨不支持強化國防」。

除了訪美，夏立言今年2、3月都曾赴中國，面對密集走訪對岸的批評，他強調，自己去中國的目的完全是關懷台商或參加文化性的活動，畢竟中國有150幾個台商會，必須常去走動。

他預告，將於4月中下旬前往浙江紹興參加祭祀夏禹的文化活動。主辦單位已經連3年邀請，過去因為疫情等因素只能線上參與，這次出訪應該不會見中國官員。

當被問到訪中時，觀察中國經濟惡化對台商構成何種困境時，夏立言僅說，自己並非經濟學家，個人觀察未必精確，但他相信中國經濟規模大，必然會面臨非常多問題，但中國有其韌性及能力，應該會一步一步處理當下的狀況。

國際層面，台灣安全問題成為近年熱點，美國與其他國家來訪的政要發布聯合聲明時，多會關切台海和平穩定。夏立言認為，能改善台海態勢升級的方式，除了強化軍備外，雙方也必須有對話溝通的管道。

「我們國民黨也就是在這個思考之下，從這方面去做一些我們應該做的努力」。

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夏立言在美國與行政部門、智庫及國會議員會晤之際，「馬習二會」10日在中國北京人民大會堂東大廳登場。前總統馬英九與中共總書記習近平會面，在致詞過程中一度將「中華民族」口誤講成「中華民國」，但又立刻改口。

夏立言表示，馬英九會利用各種的場合，表彰中華民國的存在及傳達兩岸概念，「所以這一次不管他是有意或者無意，我覺得都是很好的事情」。國民黨一向支持任何有助於兩岸穩定和平的對話及溝通管道，馬英九這次訪中，對國民黨而言是加分。（編輯：高照芬）1130413