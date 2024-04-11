馬英九訪中撞期美日峰會 美前國安會官員：非巧合
（中央社記者鍾佑貞華盛頓10日專電）馬習二會與美日高峰會前後召開，美國前總統歐巴馬時期的國安會中國事務主任何瑞恩認為，會議的時機並非巧合，而是美國升級在亞洲的同盟關係時，北京想對外展現未遭孤立，「仍有朋友」。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
1個多小時的研討會除了聚焦台灣關係法在日益動盪的國際局勢下如何顯現彈性，學者也回應馬習二會時事題，及美國總統拜登4度稱要協防台灣的「必考題」。
何瑞恩表示，馬習二會時值美國非常明確地加強及深化東亞聯盟關係，北京也許想藉這場會面對外展現自己並不孤單。台灣民主強韌，能夠承受其前領袖與任何他想見的人見面，「我並不會因為馬習會而憂心，我也不會花太多時間想這件事」。
他也判斷，馬習二會不會改變當前的兩岸關係、美中關係、中國對台政策或台灣的兩岸政策軌跡。
前總統馬英九於台北時間10日下午在北京與中共總書記習近平會面，數小時之後，拜登與訪美的日本首相岸田文雄在華府會談。
研討會聽眾關注拜登曾4度公開表態，若台灣遭受襲擊，願協防台灣，是否象徵美國對台政策出現轉變。曾陪歐巴馬（Barack Obama）出訪北京、杭州及秘魯的何瑞恩以與美國總統相處的經驗分析：「當他們把某件事說了4次的時候，他們通常是認真的。」
何瑞恩指出，拜登在公開場合4次提出協防台灣，反映自身的信念。
何瑞恩也抨擊拜登此話一出，白宮卻火速滅火的舉動，「當總統發言時，就讓總統的話說明一切」。拜登的發言反映了美國自二戰以來的一貫政策，也就是不斷調整做法，以因應對台海和平與穩定最直接的威脅。
他說，一如台灣前總統陳水扁執政時期，美國對台灣的行為有所疑慮時，表達的方式是「相當有力且直接」。當美方憂心中國侵略台灣時，拜登也非常明確地表達這些擔憂。
台灣關係法為台美關係提供法律框架及政策指引，何瑞恩觀察，美國國會可能有些「讓台灣關係法更好」的相關討論，但是他對此抱持懷疑態度。原因有二，一是6項保證的內涵包括美國不會修改台灣關係法，再者，過去45年來，台灣關係法並未為任何一屆政府設下障礙。
有別於何瑞恩學者型的內斂發言，即將離開國會的蓋拉格致詞時相當感性。他表示，雖然中共試圖在國際舞台上壓制台灣，使台灣噤聲，台灣人民堅強地表明只有台灣人能決定台灣命運。
蓋拉格說，台灣受到的威脅日益嚴峻，美國必須採取緊急行動，確保台灣不會遭逢烏克蘭的命運，成為下一個被專制政權侵略的目標。
「如今我即將離開國會，我想對台灣人民說，我不會遠去。我現在是、也永遠是台灣的朋友，可能會離開國會，但不會離開這場戰役。」
共和黨籍的蓋拉格從2017年起成為威斯康辛州聯邦眾議員，目前是第4任，2月宣布不競選連任。（編輯：郭中翰）1130411
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