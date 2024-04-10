馬習二會 陸委會：中共大肆宣傳九二共識

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（中央社記者李雅雯台北10日電）前總統馬英九今天再度會晤中國大陸領導人習近平。陸委會晚間表示，中共藉由「馬習二會」大肆宣傳「九二共識」、「反台獨」等主張，片面設定兩岸政治框架，台灣民意早已堅定拒絕。

馬英九10日下午於北京人民大會堂會晤習近平。大陸委員會（陸委會）晚間發布新聞稿表述政府立場。

陸委會表示，馬英九以私人身分赴陸從事相關交流活動，政府向來主張兩岸間應秉持對等尊嚴，不設置任何政治前提，進行健康有序交流，如此才能真正累積善意，促進兩岸間相互理解。

陸委會提到，台灣為民主自由與多元開放社會，包容各種不同意見與立場，維持台海和平穩定現狀及「四個堅持」始終是台灣人民最大公約數。

根據陸委會4月份民調結果，近8成民眾不認同中共所提堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話（78.8%）；近9成民眾支持維持台海和平穩定現狀（88.8%）；9成1民眾主張台灣未來由台灣2300萬人決定（91.1%）。

陸委會批評，中共藉由「馬習二會」大肆宣傳「九二共識」、「促融促統」及反對「台獨」等主張；習近平已將「九二共識」定義為「體現『一中原則』的『九二共識』」，「此種企圖抹煞我國家主權地位，片面設定兩岸終局的政治框架，完全沒有中華民國生存的空間，台灣主流民意早已堅定拒絕。」

陸委會強調，兩岸差異不在於語言或文化，而是政治體制與生活方式，「馬英九未能在與習近平會晤時，公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，對此深感遺憾。」

陸委會指出，維護兩岸關係和平穩定是雙方共同責任，當前中共持續以文攻武嚇、外交霸凌、經貿脅迫等手段對台複合性施壓，企圖迫使台灣接受其單方設定的「一中」框架，這是造成台海情勢不穩定的根源。

陸委會表示，政府維持兩岸和平穩定現狀的政策立場一貫，呼籲北京當局尊重台灣主流民意，正視中華民國及兩岸互不隸屬的客觀事實，停止對台打壓威嚇，以務實理性、相互尊重的態度，透過兩岸官方對話化解分歧、解決問題，以實際作為促進兩岸良性互動，確保雙方人民福祉權益。（編輯：楊昇儒）1130410